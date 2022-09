Muore a soli 18 anni dopo aver bevuto una pina colada: l’errore fatale del barista

Il giovane Shiv Mistry ha accusato un grave malore dopo aver bevuto il cocktail. C’è stato un tragico errore nella preparazione della bevanda

È morto a soli 18 anni, Shiv Mistry, dopo aver bevuto una pina colada. Il ragazzo, infatti, ha avuto una terribile reazione allergica che gli è costata cara.

Il 18enne, inglese, stava trascorrendo le vacanze in Costa del Sol. Era in procinto di iscriversi alla facoltà di medicina a Cambridge, ed era molto entusiasta di questa nuova avventura che stava per cominciare. Purtroppo, uno choc anafilattico ha spezzato per sempre i suoi sogni.

Un errore del barista, infatti, si è rivelato letale, in quanto, il cocktail che gli è poi stato servito, è stato preparato con crema di latte e non con crema di cocco. Shiv era allergico ai latticini e la bevanda si è rivelata fatale, non lasciandogli alcuna di via scampo. Sono bastati pochi minuti, e il giovane è deceduto.

Lo zio del ragazzo, ha messo su una pagina su GoFundMe, per una raccolta fondi per un ente inglese che si occupa di sensibilizzare le persone su tragedie come questa. Sul profilo della raccolta fondi creato dallo zio di Shiv, si legge qualcosa in più del 18enne e dei suoi sogni andati in pezzi per sempre.

Lo zio del ragazzo, morto per choc anafilattico, scrive del nipote:«Era in Spagna con i suoi amici per festeggiare la fine degli esami e non vedeva l’ora di frequentare il Claire College dell’Università di Cambridge per studiare medicina entro la fine dell’anno. Shiv ha avuto una reazione allergica ed è andato in shock anafilattico, dopo aver convissuto con un’allergia ai latticini sin da quando era un bambino».

Sul posto in cui il ragazzo ha avuto il malore letale, sono accorsi quanto prima i sanitari che hanno cercato disperatamente di salvargli la vita. Sfortunatamente, ogni tentativo da parte dei soccorritori, si è rivelato totalmente inutile. Per Shiv, non c’è stato nulla da fare.

La raccolta fondi organizzata dallo zio del 18enne aveva lo scopo di raggiungere circa 1000 sterline e invece, finora, ha oltrepassato le 11mila sterline. Tanti i donatori che hanno espresso il proprio cordoglio per la dipartita del 18enne, nonché amici e conoscenti, che di lui non dimenticheranno il carattere allegro e gentile.