Berlusconi scatena il putiferio: ecco il bersaglio delle sue parole di fuoco

Il proprietario del Monza Silvio Berlusconi ha commentato l’ultima partita dei biancorossi usando toni alquanto duri.

I biancorossi hanno guadagnato il loro primo punto in Serie A pareggiando con il Lecce. Berlusconi ha espresso la propria opinione sulla squadra.

Il Monza ha vissuto un avvio di campionato molto complicato. Dopo un mercato da protagonista assoluta, la squadra biancorossa ha subito cinque sconfitte consecutive con Torino, Napoli, Udinese, Roma e Atalanta. Durante l’ultimo turno di campionato, però, è arrivato il primo punto nella storia dei brianzoli in Serie A grazie al pareggio in casa del Lecce. I giocatori di Stroppa sono passati in vantaggio grazie ad un gioiello di Stefano Sensi su punizione, ma sono stati raggiunti nel secondo tempo dalla rete di Gonzalez.

Il prossimo sarà un impegno molto complicato all’U-Pover domenica pomeriggio contro la Juve, occasione in cui il Monza proverà a compiere un’impresa.

Intanto, però, le parole di Silvio Berlusconi hanno suscitato scalpore: il proprietario del club biancorosso ha commentato duramente l’inizio della stagione.

Monza, Berlusconi senza freni: il proprietario biancorosso non si trattiene

Come anticipato, il Monza ha avuto un inizio di campionato in salita. Le difficoltà della squadra sono state inaspettate considerati gli sforzi della società sul mercato in estate, ma la dirigenza resta fiduciosa e ha rinnovato la fiducia a Giovanni Stroppa. Il punto raccolto contro il Lecce può rappresentare un punto di partenza, anche se la prossima partita sarà molto complicata.

L’obiettivo minimo è la salvezza, ma la proprietà non ha mai nascosto una certa ambizione. Il sogno è quello di terminare il campionato nel lato sinistro della classifica ed è ancora tale nonostante l’unico punto raccolto in sei giornate vista la qualità presenta nella rosa.

A tal proposito ha parlato il patron Silvio Berlusconi in una recente intervista concessa a RTL 102.5 in cui ha usato parole dure. L’ex presidente del Milan ha infatti criticato il modo in cui gioca la squadra, lanciando così un messaggio a Stroppa.

“Il Monza ha giocatori da Serie A, ma deve cambiare modo di stare in campo. Me ne dovrò occupare ancora io come all’inizio della Serie B e della C”: questo il suo commento sullo stile di gioco della sua squadra.

Come noto, Berlusconi apprezza maggiormente un gioco offensivo con lanci del portiere verso le punte, mentre Stroppa cerca di proporre la costruzione dal basso.

Questo, per ora, non rappresenta sicuramente un ultimatum all’allenatore, ma non è da escludere che il proprietario del club possa cercare di intervenire concretamente sulle scelte dell’allenatore durante le prossime settimane. Così fosse, non rappresenterebbe un inedito in quanto, come ha dichiarato lui stesso, già in passato ha messo mano direttamente sulle scelte di formazione.