Calciomercato Juventus, sfida da 20 milioni di euro all’Inter per rinforzare l’attacco e nobile approdo dalla Spagna. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sia i bianconeri che i nerazzurri si sono distinti per due campagne acquisti ricche di eventi. Cherubini è riuscito a consegnare a mister Allegri nuovi uomini da poter sfruttare nel corso di una stagione che dovrà avere il sapore di catarsi e di rinascita dopo l’infelice cammino dell’ultimo campionato, conclusosi senza trofei e con il monito di doversi migliorare per tornare ai gloriosi livelli di un tempo.

Se la scorsa stagione è stata più felice per l’Inter, va al contempo sottolineato come il calciomercato meneghino sia stato pregno di imprevisti e di eventi non proprio nobilissimi. Eccezion fatta per il ritorno importantissimo quanto inatteso di Lukaku, a condizioni molto vantaggiose e a distanza di un anno dalla sua cessione per più di 100 milioni di euro al Chelsea, il modus operandi di Marotta è stato macchiato anche da alcune difficoltà. Basti pensare al mancato arrivo di Dybala e, più in generale, dall’impossibilità di poter accontentare appieno gli aneliti di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter da 20 milioni: piace Correa dell’Atletico Madrid

La rosa gestita da quest’ultimo resta però nobile quanto importante, al netto delle difficoltà fin qui incontrate e i tre scacchi contro Lazio, Milan e Bayern Monaco. In attesa di comprendere in che modo il mister ex Lazio riuscirà a trovare le contromisure per evitare beffarde situazioni come quelle costate lo scudetto lo scorso anno, riportiamo importanti aggiornamenti dalla Spagna.

Come riferito dalle penne di Fichajes.net, infatti, l’Inter sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Atletico Madrid, Angel Correa. Omonimo dell’attuale trequartista nerazzurro, rappresenterebbe un elemento in grado di corroborare non poco la prolificità offensiva dello scacchiere. L’insidia, più che nel prezzo di 20 milioni di euro, è rappresentata però dall’ingerenza della Juventus, anch’essa interessata al giocatore.

Questo soprattutto nell’ottica dell’attuale incertezza circa il rinnovo di Di Maria (legatosi alla Juve per un solo anno) e le condizioni fisiche del Fideo dopo una stagione singolarissima per la caduta in medias res del Mondiale in Qatar. Il classe 1995 garantirebbe un’alternativa di lusso e, soprattutto, più giovane, con una buona esperienza alle spalle e con l’etichetta di essere comunque uno dei profili più interessanti della Liga e del panorama europeo tutto nel suo ruolo. Un elemento, insomma, degno dell’importanza delle due squadre italiane al momento dettesi affascinate dalla possibilità di ingaggiarlo.