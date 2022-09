Napoli Fiorentina, nuovi dettagli sul caso della maglia: ecco il fotogramma tv che ha fatto infuriare tutti

Continua a tenere banco il caso della maglia dopo la gara tra Napoli e Fiorentina: ecco il fotogramma tv che ha mandato su tutte le furie il web.

Continuano le polemiche post Napoli-Fiorentina, a scoppiare ora è il caso della maglietta: ecco il fotogramma tv che ha scatenato la rivolta di tutto il web.

L’ultima giornata di Serie A ha portato in dote una folta scia di polemiche attorno a quanto avvenuto nel match tra Fiorentina e Napoli.

La partita, estremamente intensa e giocata al massimo dalle due squadre, ha infiammato il pubblico presente allo stadio Artemio Franchi che si è quindi trasformato in un catino bollente, forse anche oltre i limiti. Ad aprire le danze delle polemiche è stata la furiosa lite tra un tifoso viola e Luciano Spalletti con i due arrivati ad un duro faccia a faccia.

Il tecnico toscano è sbottato al termine della gara a causa dei continui cori poco affettuosi, per usare un eufemismo, che il pubblico della Fiorentina gli ha riservato. Il suo sfogo ha visto la reazione di un supporter viola che è arrivato persino a tirare uno schiaffo al mister dei campani per poi essere fermato dal provvidenziale intervento di uno steward lì presente. Ora a creare scompiglio è la cosiddetta polemica della maglia: un fotogramma tv ha scatenato l’ira del web che ha fermamente condannato l’avvenuto.

Il fotogramma rivela un dettaglio incredibile sulla maglia del piccolo tifoso: web indignato

Le scene viste nel corso di Fiorentina-Napoli hanno alzato molte polemiche nelle ultime ore e le discussioni sembrano destinate a continuare anche nei prossimi giorni. Oltre la lite tra Spalletti ed un tifoso avversario infatti, nelle ultime ore è spuntato un clamoroso fotogramma televisivo che ha subito moblitato il mondo del web unito nella condanna totale a quanto avvenuto.

Protagonista della polemica un giovane supporter del Napoli, il piccolo Antoine di 9 anni, obbligato ad indossare la maglia della sua squadra del cuore al contrario per nascondere il suo tifo.

Sin da subito tifosi di squadre rivali, psicologi, pediatri e tanti altri esperti e non solo hanno fermamente condannato quanto avvenuto ricordando come i valori dello sport siano ben diversi da quanto accaduto, come il calcio debba essere unione e non divisione. Una risposta unitaria e chiara da parte del mondo social che ha visto la partecipazione attiva del Napoli. Gli azzurri hanno infatti ospitato il piccolo Antoine a Castelvolturno per permettergli di incontrare i suoi idoli e di ricevere una nuova maglia.

La speranza è ora che brutti episodi come questo possano non ripetersi più e che, all’interno degli stadi, si possa tornare a vivere un’atmosfera decisamente meno violenta.