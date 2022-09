iPhone 14 Pro nasconde un dettaglio sulle sue nuove fotocamere e questa cosa non piace molto

Sostanzialmente i feedback positivi stanno superando (e di molto) quelli negativi. Ma, si sa, più sei forte e competitivo, di fatto in qualsiasi campo tech, più ti fanno le pulci. Il nuovissimo iPhone 14, presentato appena lo scorso 7 settembre, che deve ancora fattivamente uscire, nasconde un dettaglio che sulle sue nuove fotocamere ulteriormente migliorato) e questa cosa non è piaciuta molto ai tanti appassionati dei dispositivi griffati dalla mela più famosa al mondo.

Secondo il codice scovato dal collaboratore di MacRumors, Steve Moser, all’interno della release candidate di iOS 16 rilasciata questa settimana, le foto ProRAW da 48 megapixel scattate con la fotocamera principale avranno una dimensione di circa 75 MB. E’ un numero significativo.

Già, le fotocamere dei nuovi Melafonini tre volte più grandi delle foto scattate con il sensore da 12 megapixel su un iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro. Una foto scattata con il sensore da 48 MP, in un breve video pratico della YouTuber Sara Dietschy dopo l’evento “Far out” di Apple, può essere vista nell’app Foto, con una dimensione di 80,4 MB e una risoluzione di 8.064 per 6.048.

Quel dettaglio non è passato inosservato: come sfruttare al massimo le fotocamere

In pratica, è giusto che chi vuole acquistare i nuovi Melafonini, devono sapere che se hanno intenzione di sfruttare al massimo il sistema di fotocamere di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max utilizzando il sensore della fotocamera principale da 48 megapixel completo, si preparino a far consumare una notevole quantità di spazio di archiviazione per le foto. Questo il particolare che ha fatto storcere il naso a molti.

Sebbene logico, il maggiore consumo di spazio di archiviazione delle foto ProRAW da 48 megapixel è un aspetto importante da considerare per gli utenti Apple, quando scelgono la quantità di spazio di archiviazione che desiderano avere sul proprio iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono offerti con opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Tant’è.

Il nuovo sensore da 48 megapixel può acquisire foto ProRAW con dettagli nitidi e nitidi e viene fornito con un nuovo modello di apprendimento automatico che offre immagini più nitide e meno rumore per dettagli senza precedenti.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno un nuovo sensore quad-pixel che può unire quattro pixel in uno per offrire scatti da 12 megapixel più nitidi e luminosi. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili per il preordine venerdì 9 settembre e inizieranno a essere spediti ai clienti venerdì 16 settembre.

FONTE