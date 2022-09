WhatsApp Beta tante le novità in arrivo presentate nell’ultima release ufficiale

Un vulcano in eruzione, questo è WhatsApp di questi periodo, anche se va detto che è un po’ da tutto il 2022 che la messaggistica istantanea numero uno al mondo sta apportando numerose modifiche per i suoi milioni e milioni di utenti.

La navigazione di nascosto, la possibilità che gli admin possano cancellare gli sms di un gruppo, lo shopping tramite app, i sondaggi per carpire dagli utenti ciò che desiderano. Di tutto, di più. Ora, dopo aver rilasciato la possibilità di creare una community su WhatsApp beta per Android, l’alfiere di Mark Zuckerberg è pronto a dare scacco matto a tutti.

WhatsApp è alle prese con una nuova funzionalità, sta implementando un innovativo collegamento alla fotocamera per alcuni beta tester Android, in sostituzione della scheda della fotocamera, come rivela il sempre ben informato wabetainfo.

La nuova “scorciatoia” della fotocamera

La scoperta è stata fatta sull’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.19.7, dove arriva lo sviluppo su un nuovo collegamento alla fotocamera, disponibile per quegli utenti che possono creare una community. In effetti, la scheda della fotocamera viene automaticamente sostituita con la scheda delle community quando è abilitata la funzione che consente alle persone di creare una comunità.

Di recente WhatsApp ha rilasciato la beta di WhatsApp per l’aggiornamento ad Android 2.22.20.4 e l’applicazione della californiana Meta ha lanciato la nuova “scorciatoia” della fotocamera (il nome della feature è proprio Camera shortcut) per alcuni beta tester.

Dagli screenshot mostrati da wabetainfo, l’utente può immediatamente notare se la nuova “scorciatoia” della fotocamera è abilitata per il proprio account: bisogna controllare solo se la “scorciatoia”s tessa della fotocamera viene visualizzata, lì davanti al pulsante di ricerca. Ma si può ancora vedere la scheda della fotocamera: in effetti, questa funzionalità è stata probabilmente abilitata per errore poiché doveva essere abilitata solo per quegli utenti che hanno la possibilità di creare una community.

Per questo motivo, sempre secondo wabetainfo, “dovremmo aspettarci un aggiornamento bug fix che risolverà presto il problema: in questo caso, ci terremo aggiornati prossimamente”. La nuova scorciatoia della fotocamera è disponibile per alcuni beta tester e, come sempre, nei prossimi giorni sono previste nuove attivazioni per più beta tester.

Un’altra versione interessante della release è stata scovata nella beta 2.22.19.72 su iOS ma la versione di prova su Android è più aggiornata, o meglio sta più avanti, visto che introduce la già ventilata funziona Comunità, il cui test è stato finalmente avviato con un ristretto numero di utenti.

FONTE