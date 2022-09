Meteo OGGI lunedì 12 settembre | Cielo soleggiato da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 settembre. Giornata in gran parte stabile da Nord a Sud, con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili temporanei addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Sul nostro Paese si estende l’alta pressione a matrice sub-tropicale. Per la giornata di oggi è previsto principalmente cielo soleggiato sulla maggior parte delle regioni, ad eccezione di qualche addensamento nuvoloso sulle coste tirreniche del Sud e lungo la dorsale appenninica meridionale. Non si prevedono tuttavia fenomeni associati.



Nord

Per la giornata di oggi previsti annuvolamenti annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi di Liguria, Emilia e su quelli del Triveneto. Possibilità di eventi associati, quali qualche sporadico piovasco pomeridiano in assorbimento nel corso della giornata. Si segnala invece cielo sereno altrove, con possibili ma innocue velature serali che copriranno il cielo di Valle d’Aosta e dei rilievi piemontesi.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibilità di locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e sul basso Lazio. Sulla Sardegna previste deboli velature in transito.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile. Si attendono tuttavia nubi anche consistenti tra mattina e pomeriggio sulla Sicilia orientale e sulla Calabria centromeridionale tirrenica, con possibilità di fenomeni associati. Possibile qualche debole rovescio anche di carattere temporalesco principalmente sulla Calabria, ma si attende comunque un generale miglioramento da fine giornata. Sul resto del Sud il cielo sarà ampio e prevalentemente soleggiato salvo innocui annuvolamenti notturni sul settore tirrenico della Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in generale calo su pianura piemontese, rilievi del triveneto, bassa Romagna, nord Sardegna, entroterra toscano, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia garganica, appennino calabrese e Sicilia orientale; in aumento, invece, sulla Valle d’Aosta. Per ciò che concerne i valori massimi, invece, questi risultano in aumento sui rilievi alpini, sull’appennino emiliano-romagnolo, sulla Sardegna centroccidentale, sul centro-nord Toscana, Marche, Cilento e Basilicata tirrenica. Si segnalano invece le colonnine in flessione su coste ed entroterra veneto e di Friuli-Venezia Giulia, su Sardegna orientale, Puglia centromeridionale, territorio lucano, Calabria ionica e Sicilia. Non sono da segnalare variazioni significative sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali al Sud, con locali rinforzi sulle aree ioniche, e variabili sul resto d’Italia.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà localmente molto mosso il mar di Liguria, poco mosso il mar Adriatico settentrionale, e mossi tutti i restanti bacini italiani, con attenuazione del moto ondoso su Adriatico centro meridionale, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale nel corso della giornata.