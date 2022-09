Sonia Bruganelli e lo sfottò su Totti e Ilary Blasi: social in rivolta

Scoppia il caos sul web. Sonia Bruganelli si è ritrovata travolta dalle critiche. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti ricevuto una pioggia di commenti spiacevoli in seguito ad alcune sue esternazioni sulla vicenda Totti- Blasi. Pare proprio che una parte degli utenti dei social non abbia affatto gradito il suo pensiero sulla questione. Ecco cosa è accaduto.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli commentano gli ultimi sviluppi della questione Totti-Blasi ed il web insorge

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a monopolizzare l’attenzione generale. La coppia ormai scoppiata è su tutte le copertine di cronaca rosa, dopo che infatti il Pupone ha rilasciata la sua intervista chiarificatrice, il gossip è impazzato, tutti vogliono sapere qualcosa in più, scovare i dettagli ed i retroscena di un matrimonio che, fino a pochi mesi fa sembrava essere perfetto. Ed invece le crepe c’erano ed hanno portato all’inevitabile decisione di separarsi. Per lungo tempo poi, si è supposto che la crisi coniugale fosse scaturita dall’interesse dell’ex calciatore per Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Ma, le parole di Francesco raccontano di uno scenario assai diverso, di un rapporto con Ilary ormai consumato, stanco, fatto di tradimenti e bugie. Al momento la conduttrice non ha replicato, ma non si esclude che prima o poi possa decidere di raccontare anche la sua di verità, la sua versione dei fatti. Quel che è certo è che negli ultimi giorni, l’Italia intera ha chiacchierato, nessuno escluso, i retroscena svelati dal campione hanno sollevato curiosità, ed anche alcuni volti noti hanno espresso le loro considerazioni in merito.

Sonia Bruganelli, l’opinionista travolta dalle critiche

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono tra coloro che si sono lasciati andare a commenti sarcastici ed ironici sull’accaduto, per quanto concerne la questione dei Rolex, orologi che secondo quanto svelato dal Pupone, l’ex moglie Ilary Blasi avrebbe sottratto con l’aiuto del padre.

“Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”- ha twittato Sonia Bruganelli, riportando una battuta del marito. Il suo commento è stato condiviso più volte ed è stato apprezzato per la sagace ironia, ma non sono mancate delle critiche. “Badate al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche!” ha scritto un utente. Sonia Bruganelli ha risposto twittando: “Impazzisco!!”- aggiungendo delle faccine che ridono. Un’altra utente le ha scritto: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…”. Sonia ha commentato: “Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”