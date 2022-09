Uomini e donne programmazione a rischio | Uno spoiler lancia l’allarme

Uomini e Donne è a rischio? La programmazione del dating show potrebbe saltare ed i telespettatori sono già in allarme. Ma perchè il palinsesto Mediaset potrebbe subire delle modificazioni? E perchè proprio il talk potrebbe essere “sostituito?”. Ecco cosa di vocifera.

Fan in allarme, posticipata la messa in onda di Uomini e Donne?

Uomini e Donne sta tornare, l’attesa è terminata e tra pochi giorni i telespettatori potranno finalmente rivedere i loro beniamini. Il dating show più apprezzato e longevo della televisione italiana allieterà il pubblico nostrano a partire da Lunedì 19 settembre 2022. Secondo le anticipazioni circolanti sul web, i protagonisti delle primissime puntate, saranno Ida Platano, Riccardo Guarnieri ed Alessandro Vicinanza. Pare infatti che la dama abbia avuto una forte discussione con il suo ex storico, mentre il bel cavaliere partenopeo sembra proprio abbia un interesse nel conoscere meglio Roberta Di Padua.

Non si conosce con esattezza se, Roberta abbia deciso di restare nel parterre femminile o se la sua partecipazione sia stata eccezionale e limitata a poche puntate. Per scoprirlo e per sapere tante altre novità circa i protagonisti del talk sui sentimenti di Canale 5 bisogna aspettare la messa in onda che avverrà a breve. Ma, di recente i telespettatori hanno vissuto momenti di panico, stanno infatti attendendo con ansia che il dating show riprenda, ma una news sta mettendo in pericolo le loro aspettative.

Uomini e Donne, programmazione a rischio? Lo spoiler

Si vocifera infatti che Uomini e donne potrebbe subire uno stop. Lo spoiler dato anche da Lorenzo Pugnaloni parla di un rallentamento nelle riprese – “sarebbe saltato inaspettatamente il secondo appuntamento delle due registrazioni settimanali previste in origine per il rientro TV dalle vacanze estive del dating show”- si legge su vari siti di gossip. Di conseguenza potrebbe essere posticipata la messa in onda del talk. Al momento non ci sono notizie ufficiali, bisogna attendere conferme, ma lo spoiler ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fan.

Intanto i telespettatori non stanno più nella pelle, non vedono l’ora di potere assistere alle vicende sentimentali dei tronisti e dei cavalieri e della dame del Trono Over, anche questa nuova stagione infatti si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni travolgenti.