Francesca Chillemi, la sofferenza dell’attrice: “Sto facendo fatica a…”

L’ex Miss Italia, Francesca Chillemi è oggi una delle attrici più amate del piccolo schermo nostrano. Ha infatti prestato il volto ad alcuni dei personaggi più amati delle fiction italiane, come Azzurra in che Dio ci Aiuti, soap di grande successo. La sua carriera è stata un crescendo di riconoscimenti, arrivati grazie al duro lavoro ed alla determinazione. L’interprete sicula ha dimostrato di avere talento, volontà e voglia andare lontano, ma non si nasconde, anche per lei ci sono dei momenti no.

Francesca Chillemi, l’attrice vuota il sacco e svela come si sente

Francesca Chillemi ha calcato con eleganza e disinvoltura il red carpet de il Festival di Venezia, accanto a lei l’amico e collega Can Yaman. Insieme sono i protagonisti delle nuova fiction in onda sulle reti Mediaset Viola come il mare, che si preannuncia un grande successo. Di recente l’attrice siciliana ha rilasciato un’intervista al magazine Voilà ed ha parlato di un momento non semplice che sta attraversando.

Nonostante il successo, l’attrice ha confessato di avere difficoltà nell’affrontare questo momento storico e culturale che permea le vite di tutti.Con tanta profondità l’attrice ha toccato corde delicate, ammettendo di provare una sorta di pesantezza, ma concludendo con un messaggio importantissimo che infonde speranza.

L’ex Miss Italia parla chiaro: ” Faccio fatica a…”

La Chillemi ha dichiarato: “Io nutro grande fiducia nel genere umano, stiamo attraversando un periodo storico complesso. Molta gente si sente un po’ persa e lo capisco. Io stessa faccio fatica a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale che accompagna ormai il nostro quotidiano. Sono convinta che dobbiamo aiutarci l’un l’altro”.

L’attrice ha parlato a cuore aperto della condizione che tutto il mondo sta vivendo, senza perdere mai di vista la speranza. Intanto c’è molta ttesa per la messa in onda della nuova fiction soap prodotta da Lux Vide, Francesca nel corso dell’intervista ha svelato qualcosa in più sul personaggio a cui presta il volto: “Viola è una giornalista di origini siciliane e milanese d’adozione, che si porta dietro un passato di sofferenze e come vedremo di segreti. Non ha mai conosciuto il padre e soffre di sinestesia” – ha detto la Chillemi.