Patrizia De Blanck, il durissimo sfogo: “Italia senza dignità, ho rischiato di morire”

Patrizia De Blanck non ci sta e sbotta. La contessa ha raccontato di un fatto grave di cui è stata vittima di recente. I followers sono rimasti di stucco, Patrizia ha rischiato grosso ed ha voluto gridare attraverso il mondo dei social la sua paura e l’indignazione per quanto è accaduto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha subito un tentativo di scippo ed ha raccontato la sua esperienza ai fan su Instagram.

Patrizia De Blanck, la contessa racconta la terribile esperienza: “Sono stata vittima di un tentativo di scippo, sono furiosa!”

Patrizia De Blanck ha sviscerato il racconto della paurosa esperienza che ha vissuto di recente. La contessa ha confessato di essere purtroppo reduce da un’esperienza spiacevole che le ha procurato non poca tensione e nervosismo. L’81enne è stata vittima di un tentativo di scippo, la contessa stava camminando con alcuni amici, e mentre si dirigeva nello studio di un nuovo programma a cui parteciperà, ha avvertito che qualcuno ha cercato di strapparle via la borsa dal braccio.

Un suo amico ha sorretto la contessa, mentre un altro ha iniziato a rincorrere il ladro, lo ha fermato riuscendo ad riprendere la borsa. Patrizia ha detto che il ladro era un uomo di colore, alto e magro. “Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”- ha tuonato la contessa.

La contessa De Blanck e il duro sfogo sui social

Dopo aver raccontato l’episodio, la De Blanck si è lasciata andare ad un sentito sfogo, rivendicando sicurezza e legalità per le strade italiane. “In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli”. La contessa ha concluso dicendo: “Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”