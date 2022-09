“Si tradivano da prima, lei…”, Corona parla di Ilary Blasi e Francesco Totti: le bordate dell’ex re dei paparazzi

I riflettori del mondo del gossip rimangono puntati sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Sebbene il 2022 non sia ancora giunto al termine, si può affermare senza alcun dubbio che questo sia stato l’anno in cui il popolo italiano ha perduto alcuni dei personaggi centrali della storia degli ultimi cinquant’anni: dopo la scomparsa di Piero Angela, pochi giorni fa ci ha lasciati anche l’iconica Elisabetta II.

Eppure, nonostante la portata di due dipartite tanto significative, il mondo del gossip sembra essersi fermato a qualche mese fa, quando si è consumato ben altro tipo di addio: quello che hanno deciso di scambiarsi da lontano Ilary Blasi e Francesco Totti.

Dopo 20 anni insieme, la coppia ha messo ufficialmente la parola fine al proprio matrimonio e l’ha fatto con due diversi comunicati, quasi a voler dire che ormai non ci fosse più da condividere neanche una parola. Se non quella riguardante il rispetto alla riservatezza e alla privacy della famiglia. Un invito durato neanche il tempo di un’estate e di cui gli autori stessi sembrano essersi dimenticati.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’ex re dei paparazzi dice la sua

Tra battute, frecciatine e allusioni non troppo velate, sembra che i due vip si stiano lentamente inabissando in quella retorica alquanto stantia che ruota intorno alla rivelazione del dettaglio più scandaloso. E ad alimentarla è anche tutto un sistema di attori, conduttori, opinionisti et similia che fin dal principio di questa vicenda si sono lanciati in una caccia all’amante estremamente fantasiosa, che di giorno in giorno ha preso sempre più le forme di una gara a nominare il personaggio più improbabile. Una competizione alla quale ha ben pensato di non sottrarsi chi delle celebrity è stato croce e delizia: Fabrizio Corona.

Le parole di Fabrizio Corona sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti

In una serie di recenti dichiarazioni rilasciate ad Adnkronos, l’ex re dei paparazzi ha definito la relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi “una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”, anzi, “la loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’è mai”. Fabrizio Corona non risparmia nessuno dei due: “Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito”. E per chi parla di una favola dal lieto fine mancato, assicura: “Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell’amore.”