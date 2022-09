La reazione del piccolo Louis alla notizia della morte della Regina: il racconto di Kate Middleton

“London Bridge is down”: Kate rivela le parole del figlio Louis alla notizia della morte di Elisabetta II.

A distanza di un mese dalla scomparsa di Piero Angela, un’altra morte ha lasciato un posto vuoto tra le file dei personaggi più iconici degli ultimi cinquant’anni: quella di Elisabetta II. l’8 settembre scorso, nella tenuta scozzese di Balmoral, la regina più longeva della storia britannica ha esalato l’ultimo respiro dopo un regno durato ben 70 anni.

Un evento che ha sconvolto non poco la royal family, costretta a dare ufficialmente il via alla nota operazione London Bridge. Nelle ore successive alla morte della regina, infatti, sono state svolte una serie di chiamate a cascata per informare il primo ministro, il segretario di gabinetto e alcuni dei ministri e funzionari più anziani. Dopo le comunicazioni ufficiali, è stata rilasciata una nota alla Press Association e infine tutto il mondo ha potuto apprendere la notizia.

Come da protocollo, la celebrazione del funerale di Stato è stata fissata a non prima di dieci giorni dal decesso e si svolgerà lunedì 19 settembre presso l’Abbazia di Westminster. Intanto, l’attenzione internazionale è rivolta agli eredi e ai delicati equilibri che una simile dipartita sta già mettendo alla prova.

William e Harry: un nuovo tentativo di riconciliazione?

Come da copione, più che sul nuovo re Carlo III, i riflettori della stampa internazionale hanno preferito concentrarsi su William e Harry. Il rapporto tra i due fratelli era già stato al centro del gossip in occasione dei funerali di Filippo. Secondo il protocollo, i due non sarebbero dovuti stare uno accanto all’altro nel corteo funebre ma al termine della cerimonia Harry e William hanno passeggiato fianco a fianco e si sono scambiati alcune parole, facendo presagire un segnale di riavvicinamento. Il neo principe di Galles questa volta avrebbe invitato suo fratello e la moglie a unirsi a lui e Kate per incontrare la folla, arrivata agli ingressi del parco di Balmoral, in onore di Elisabetta II. Un gesto che non è passato inosservato e che ha riacceso le speranze del popolo di vedere i “magnifici quattro” nuovamente riuniti.

Le parole del piccolo Louis

Ma c’è stato qualcun altro che è riuscito a catalizzare le attenzioni di tutti in questa particolare occasione. Intrattenendosi con qualche cittadino, infatti, Kate avrebbe rivelato la frase esclamata dal suo terzogenito Louis quando gli è stato detto che la bisnonna non c’era più. “At least grannie is with great-grandpa now” (Almeno la nonna ora è con il bisnonno), avrebbe detto il piccolo: un pensiero dolcissimo che ha immediatamente fatto il giro dei tabloid britannici e che, in un momento di così grande sconforto, ha scaldato il cuore di molti.