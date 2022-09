Grande Fratello Vip perde pezzi, Patrizia Groppelli: “Ecco perché è saltata la mia partecipazione”

Patrizia Groppelli ha rilasciato una recente intervista svelando perchè non parteciperà più al Grande Fratello Vip. Se infatti sembrava essere quasi certa la sua entrata nella casa più spiata d’Italia, d’improvviso è saltato tutto. L’opinionista di Barbara d’Urso ha spiegato i motivi di questa decisione.

Grande Fratello Vip, la compagna di Sallusti non sarà una concorrente del reality, ecco perchè

Patrizia Groppelli non farà parte del cast della nuova stagione del Grande Fratello Vip. L’opinionista televisiva è legata sentimentalmente da anni ad Alessandro Sallusti, e sta vivendo un bel momento della sua vita. Sino qualche giorno fa poi, era stata data per quasi certa l’entrate di Patrizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, ma ad un tratto si è saputo che no, non partecipeà.-

Sono quindi circolate voci circa una presunta maretta tra lei ed il conduttore Alfonso Signorini, tensioni che avrebbero vanificato la possibilità di diventare una gieffina. Ma in realtà così non è, l’opinionista ha spiegato il perchè di questa decisione e no, non c’entra il suo rapporto con il timoniere del programma, nessuna tensione tra loro.

Patrizia Groppelli, l’opinionista ha discusso con Alfonso Signorini? La verità sulla mancata partecipazione

Patrizia attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato di aver ricevuto la proposta di partecipazione per il Grande Fratello Vip a maggio, e dopo qualche tentennamento iniziale ha deciso di accettare. Ma, purtroppo però per lei non sarà possibile realizzare questa esperienza, i motivi sono legati allo stato di salute di suo padre. Non sta molto bene il suo papà, così Patrizia ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare.