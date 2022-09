Il paradiso delle signore, Lucrezia Massari: “Ecco com’è davvero Farnesi”

Manca pochissimo alla messa in onda della prima puntata de Il Paradiso delle Signore. Dopo la consueta pausa estiva infatti, sta per tornare la soap più amata di casa Rai. La settima stagiona si preannuncia ricca di colpi di scena, la trama diventa via via più avvincente e tante dinamiche stanno per essere stravolte.

Il Paradiso delle Signore, Lucrezia Massari svela cosa accadrà a Flora

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più amate del palinsesto Rai. Il grande successo della soap è merito della grande squadra che lavora per offrire al pubblico un prodotto di qualità che intrattiene senza appesantire. Gli attori e le attrici del cast, sono apprezzatissimi dal pubblico che li seguono con affetto anche sui social.

Di recente due degli interpreti più amati dai telespettatori hanno svelato come saranno le vicende che legheranno i personaggi a cui prestano il volto. Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi saranno al centro della scena, andranno infatti a vivere in una nuova villa. Il commendatore ha lasciato Adelaide e villa Guarnieri per vivere il suo amore con Flora.

Il Paradiso delle Signore, l’attrice racconta cosa pensa di Farnesi

L’attrice ha poi anticipato cosa accadrà nel corso della nuova stagione al suo personaggio: “La contessa otterrà le quote del Paradiso e cercherà di vendicarsi della povera Flora tendando anche di farla licenziare. Lei, però, tirerà fuori le unghie, mostrerà un carattere battagliero e potrà contare sull’aiuto di Umberto ma anche di Vittorio.”

Ma come stanno le cose tra Roberto Farnesi e Lucrezia Massari? L’ attrice ha risposto e chiarito il tutto nel corso di un’intervista rilasciata per TeleSette: “Ha tanti pregi, è simpatico, spiritoso, è un professionista che crea un bel clima sul set. Potrebbe tirarsela e invece ha umiltà, rispetto per i colleghi e grande cultura cinematografica”. Lucrezia Massari ha poi svelato di aver delle cose in comune con Roberto: “Abbiamo una passione comune per Mario Monicelli.” Non resta che attendere l’inizio della nuova stagione, l’appuntamento è per lunedì 12 settembre alle 16.05 su Rai1.