Uomini e Donne, David Donadei sparito dai social | La preoccupazione dei fans sulla sua salute

L’ex tronista di Uomini e donne, Davide Donadei, al centro delle polemiche dopo la fine della relazione con la sua ex corteggiatrice Chiara Rabbi, ha lasciato da qualche giorno i social, allarmando e non poco i suoi follower. Perché è sparito?

Nei giorni scorsi era anche finito nella bufera per essersi visto a Napoli, facendolo sembrare un incontro del tutto casuale, con Roberta Di Padua, dama del Trono Over con la quale in passato si era scambiato complimenti a più non posso.

I due, in studio e alla luce del sole avevano però candidamente ammesso di provare attrazione l’uno per l’altra, anche se alla fine non avevano dato seguito a questo feeling, preferendo ciascuno continuare con i propri percorso.

Uomini e Donne, David Donadei sparito dai social. Cosa c’entra la dama del Trono Over?

All’epoca, lei era impegnata con Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, e lui con le sue corteggiatrici. Dopo le polemiche che sono volate su di lui e la Di Padua, ecco che da qualche giorno il cuoco è letteralmente sparito dai social, Non più una storia, non una foto, non un commento. Che cosa gli sarà accaduto? I fan si sono subito preoccupati e hanno iniziato a scrivergli in privato, manifestando l’ansia per la sua “scomparsa virtuale”. Ecco dunque che Donadei ha tranquillizzato tutti nelle scorse ore con un messaggio postato nelle sue Instagram Stories. Il messaggio recita così: “Sto prendendo qualche giorno per me lontano dai social per pensare meglio alla fine della stagione e pianificare progetti per il futuro… La vostra preoccupazione mi fa essere felice! Ma tranquilla, è tutto super ok! #staytuned”.

La preoccupazione dei fan

La preoccupazione enorme dei fan di Davide era dettata dal fatto che già in passato l’ex tronista di Queen Mary si era allontanato dai social: allora era stato per questioni di salute.

Ma è tutto bene quel che finisce bene. Non resta che attendere le sorprese che Donadei ha in serbo per chi lo segue.