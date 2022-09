Allegri esonerato, arriva un indizio che fa capire tutto: i tifosi tremano

Massimiliano Allegri sempre più a rischio esonero, arriva un incedibile indizio che fa capire tutto: ora i tifosi della Juve tremano.

Il tecnico del club bianconero sembra sempre più in bilico dopo gli altalenanti risultati di Serie A e Champions League, arriva infatti un indizio incredibile che fa tremare i tifosi: ecco quale.

Tra le squadre che più sono risultate essere sotto le aspettative in questo inizio di stagione c’è, senza alcun dubbio, la Juventus.

I bianconeri di mister Massimiliano Allegri, pur con la sfortuna di un importante numero di infortuni, non stanno di certo mantenendo fede alle premesse di un mercato scoppiettante il quale, come di consuetufine, aveva generato grande entusiasmo tra i tifosi.

Gli stessi supporter della squadra di Torino sembrano essere totalmente critici nei confronti della loro squadra ed in particolare nei confronti dello stesso tecnico toscano.

I pochi passi avanti, alle volte nulli, che la Juventus ha fatto rispetto alla deludente scorsa annata non bastano a critica e tifosi ed Allegri, ogni giorno di più, risulta essere il principale accusato.

L’approccio estremamente conservativo, in controttendenza rispetto al resto del calcio europeo, continua a non piacere dalle parti dell’Allianz Stadium e ora l’ex Milan rischia grosso.

A confermare la situazione in bilico arriva un inatteso dettaglio che fa tremare l’ambiente: ecco di cosa si tratta.

Le prossime partite rischiano di essere decisive, Allegri ora rischia grosso

Sin dal ritorno a Torino di Allegri nell’estate del 2021, le aspettative sulla Juventus, appena uscita da una stagione di alti e bassi sotto la guida di Andrea Pirlo, erano aumentate a dismisura.

Il tecnico degli 11 trofei in 5 anni e delle due finali di Champions era parso la giusta soluzione a quel problema d’identità perduta per i bianconeri, la ricerca dell’approccio non sempre bello ma vincente era già funzionato e la speranza della società era che ciò si replicasse.

La scelta si è però, almeno per il momento, rivelata sbagliata o, in ogni caso, non conforme alle aspetattive ed ora, per Allegri, il rischio di un esonero è più concreto che mai.

A confermare la panchina traballante per la squadra di Torino ci sono le quote di betting che vedono, rispetto ad inzio anno, un drastico calo per quel che riguarda il possibile addio anticipato del mister toscano il quale, sin da subito, dovrà cambiare rotta.

Certo, seppur l’indizio non regali buoni presagi ad Allegri, non vuol dire assolutamente che nel breve la storia tra il tecnico e la Juventus terminerà, ma anche questo dato non fa altro che confermare una situazione più critica che mai.