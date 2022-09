Sinisa Mihajlovic ennesima beffa: episodio penoso fa arrabbiare tutti

Sinisa Mihajlovic, dopo l’esonero dalla panchina del Bologna, è di nuovo al centro delle polemiche. Domenica al Dall’Ara è arrivata l’ennesima beffa.

Dopo più di tre anni sulla panchina degli emiliani, Mihajlovic in settimana è stato sollevato dal suo incarico. Il Bologna è stato affidato al tecnico della Primavera Vigiani, mentre la società cercava un sostituto per proseguire nei migliori dei modi la stagione appena cominciata. La figura ideale per occupare la panchina è stata trovata in Thiago Motta, ex tecnico dello Spezia, presente ieri in tribuna per seguire la partita.

La prima partita per il Bologna, senza Sinisa, finisce con una vittoria per 2 a 1 sulla Fiorentina. All’iniziale vantaggio viola siglato da Martinez Quarta rispondono subito i rossoblù con le reti di Barrow e Arnautovic che regalano i tre punti al Bologna. Una partita che in molti si aspettavano diversa, non per lo spettacolo che è andato in scena sul rettangolo di gioco o per il risultato, ma quanto per lo spettacolo che avrebbero potuto regalare i tifosi.

L’ex tecnico serbo, un paio di giorni dopo la scelta della società ha dedicato un’intera pagina della Gazzetta dello Sport per ringraziare la città di Bologna per questi tre anni e mezzo vissuti insieme dentro e fuori dal campo. Un legame platonico che Mihajlovic ha voluto elogiare e ringraziare per questi intensi e non facili.

Bologna che occasione sprecata

Dal settore più caldo del tifo bolognese non è comparso nemmeno uno striscione per il serbo e nemmeno un coro è risuonato in tutto lo stadio.

Un comportamento che in pochi si sarebbero aspettati per un uomo che ha dato tutto se stesso e da una tifoseria che nel corso degli anni aveva più volte dimostrato apprezzamento nei confronti dell’ex allenatore. Probabilmente all’interno del settore le idee e le prospettive sono diverse.

Chi però ha reso omaggio sono i calciatori che si sono aggiudicati il derby dell’Appenino battendo un avversario ostile e dando una scossa alla classifica. Ora toccherà a Thiago Motta prendere le redini e continuare il lavoro fatto fino ad ora da Sinisa.