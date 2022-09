Insigne in silenzio e drammatiche indiscrezioni. Ecco lo scenario drammatico che sta purtroppo tangendo l’ex capitano del Napoli, in forza al Toronto da qualche mese.

Il nome del 24 rappresenta da tempo uno dei più discussi in casa azzurra e non solo. In pochi avranno infatti dimenticato le tante voci abbattutesi sul suo profilo nel corso dell’ultima stagione e nei tanti mesi in cui il futuro figurava incerto. Basti infatti pensare alle prime ironiche e preliminari preoccupazioni diffusesi all’annuncio di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, quando in molti sottolineavano in modo sornione come il certaldino avrebbe tagliato fuori anche Lorenzo.

I riferimenti erano chiaramente alle esperienze passate con Totti e Icardi, capitani rispettivamente di Roma e Inter e con i quali il rapporto aveva portato ad un’incrinatura importante e non poco ingerente negli equilibri dello spogliatoio. A ciò si aggiungeva anche la delicata posizione contrattuale del fautore del noto “Tiraagir“, rappresentante una ben più concreta preoccupazione legata al gap di vedute venuto a nascere tra le richieste dell’ex Pescara e Aurelio De Laurentiis, da sempre attentissimo agli equilibri finanziari del proprio club.

Insigne in silenzio e drammatico retroscena: ecco il perché della sua esclusione col Toronto

Il proseguimento della storia lo conoscete poi più o meno tutti, basata su una separazione consensuale a zero nella quale Spalletti non ha avuta alcuna colpa e la cui unica responsabilità è da attribuirsi alla su citata impossibilità di ADL di trovare un punto di incontro con chi abbia rappresentato uno dei personaggi più carismatici ed emblematici del recente passato partenopeo. Nel nome di un rispetto nei confronti della sua città e di valutazioni economiche di non poco conto, Insigne ha alla fine deciso di legarsi ai colori del Toronto, così come il corregionale Criscito e il compagno di Nazionale Bernardeschi.

Protagonista di un inizio non semplicissimo, il 24 ha pian piano conquistato i tifosi con giocate e prestazioni sempre più importanti, prima di fermarsi per una problematica che sembrerebbe andare ben oltre i meri e superficiali discorsi calcistici. Assente nella sfida con l’Atlanta, non si allena con la squadra da qualche giorno, come annunciato dalla stessa società americana che ha così informato i tifosi. “Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare. Criscito è rimasto con lui e con la famiglia, per rispetto verso di loro non rilasceremo ulteriori commenti“.

Cosa sia successo non è ancora chiaro ma le indiscrezioni, non confermate ufficialmente, parlano di una delicata problematica legata alla gravidanza della moglie Jennifer, che porta il loro terzogenito in grembo.