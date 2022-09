Gasperini lo affossa e lui va via: i tabloid ne sono certi, scoppia la furia dei tifosi

Dopo la rottura con il tecnico è pronto l’addio per il giocatore dell’Atalanta, fortemente contrariato per la situazione che sta vivendo in nerazzurro.

L’Atalanta ha iniziato alla grande il campionato con 14 punti frutto di quattro vittorie e due pareggi che la assestano al primo posto della classifica a pari merito con Napoli e Milan.

L’ultimo pareggio con la Cremonese ha però lasciato delle scorie radioattive nello spogliatoio nerazzurro, non solo per il pareggio arrivato contro una neopromossa, ma anche per la situazione di un giocatore uscito scontento dal campo e non felice della propria situazione.

Stiamo parlando di Luis Muriel, uscito storcendo il naso dopo appena dieci minuti della ripresa. Una situazione però normale per il tecnico Gasperini, che anzi ritiene che il colombiano non troverebbe più spazio in un’altra squadra, e che avrebbe dovuto pensare prima a risolvere questa situazione trovando un’altra squadra disposto ad ingaggiarlo.

Una situazione sicuramente non felice nello spogliatoio atalantino, che rischia di far esplodere un caso simile a quello che si è visto pochi anni fa con Papu Gomez e Gasperini, che ha portato poi all’addio del Papu partito in direzione Siviglia.

Sirene inglesi per lui

Chi si sta muovendo per tentare di portare alla propria corte l’attaccante dei nerazzurri è il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno iniziato la stagione con grossa difficoltà, vincendo solo due delle sei partite affrontate in Premier League e collezionando già sei punti di distacco dall’Arsenal primo e cinque da Manchester City e Tottenham seconde a pari punti. Una difficoltà già vista anche in Champions League, dove il Liverpool è stato distrutto dal Napoli di Luciano Spalletti con un netto 4-1.

L’addio di Mané si sta facendo sentire, e il suo sostituto Darwin Nunez è stato squalificato per tre giornate a causa della testata rifilata ad Andersen nella partita con il Crystal Palace. Con la situazione Firmino, che già quest’estate doveva lasciare Anfield Road, ai Reds farebbe sicuramente comodo un altro attaccante, ed uno con le caratteristiche di Muriel, con la sua capacità di puntare e saltare l’uomo può fare sicuramente al caso di Klopp.

Vedremo se tra il colombiano e Gasperini la situazione si ricucirà o già a gennaio ci sarà l’addio di Luis Muriel al campionato italiano.