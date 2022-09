Pioli freme in attesa di Leao: tensione fortissima, si cerca una soluzione

In casa Milan continua a tener banco la questione relativa al futuro di Rafael Leao: si cerca disperatamente di trovare una soluzione con il giocatore, Pioli non può far altro che sperare.

A causa dell’espulsione rimediata contro la Sampdoria, l’attaccante portoghese sarà costretto a saltare il big match di domenica sera contro il Napoli di Spalletti.

Nonostante qualche difficoltà è comunque da considerare positivo l’inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli. I quattordici punti in sei partite e l’attuale primo posto in campionato insieme a Napoli e Atalanta rispecchiano l’andamento avuto nella scorsa stagione. L’ultima vittoria contro la Sampdoria ha rappresentato l’ennesima prova di forza di una squadra che ha fatto dell’unità di intenti il suo punto di forza. E dire che la sfida di Marassi non si era messa per niente bene a un certo punto.

Infatti i rossoneri non sono riusciti a mettere al sicuro il punteggio dopo il gol in apertura di Messias, o meglio, lo avevano fatto se non fosse stato per un fuorigioco geografico molto discusso di Giroud sul raddoppio di De Ketelaere. Così, appena rientrato dallo spogliatoio, il Milan è rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Rafael Leao per gioco pericoloso su Ferrari ed è stato costretto a giocare in dieci per quasi tutto il secondo tempo.

Il pareggio di Djuricic avrebbe potuto abbattere qualsiasi squadra, ma lì gli uomini di Pioli sono stati molto bravi a reagire. Giroud conquista e segna un calcio di rigore e permette di portare a casa tre punti di fondamentale importanza. Dopo la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria arriverà a San Siro il Napoli, per una sfida di vertice che si preannuncia scoppiettante. Il Milan dovrà però fare a meno del suo fuoriclasse squalificato.

Il Chelsea non molla la presa: ecco cosa ha in mente Maldini

Anche in queste prime partite di di campionato Rafael Leao ha dimostrato di essere un uomo quasi imprescindibile per il gioco di Pioli. Il suo cambio passo e la sua capacità di saltare l’uomo hanno deciso sfide importanti come il derby in cui è stato protagonista con una doppietta e un assist. Negli ultimi giorni di calciomercato il Chelsea ha provato a far di tutto per portarlo a Stamford Bridge, ma Maldini è riuscito a resistere alle offerte milionarie dei Blues.

Adesso, nonostante l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Potter, il presidente Todd Boehly non ha nessuna intenzione di mollare la presa e tornerà all’attacco già a partire dal mercato di riparazione. Il Milan ha bisogno di risolvere al più presto questo problema, considerando il fatto che il giocatore andrà in scadenza nel 2024. La richiesta di Leao è chiara: vuole 7 milioni di euro a stagione più il pagamento della penale nella causa contro lo Sporting Lisbona (16,5 milioni).

La dirigenza proverà ad andargli incontro il più possibile, anche se alla fine l’ultima parola spetterà a RedBird nella persona di Gerry Cardinale. Comunque andrà a finire questa storia, sono questi i giorni decisivi nei quali si capirà il futuro di Rafael Leao.