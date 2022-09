Lazio, brutta grana per Sarri: condizioni da valutare nelle prossime ore

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dovrà fare i conti con l’infortunio di un big. Le condizioni del giocatore saranno monitorate nelle prossime ore.

Brutta tegola in casa biancoceleste: un top player ha subito un infortunio che lo costringerà ad uno stop. L’entità dello stop sarà più chiara a breve.

La Lazio sta vivendo un buon avvio di campionato. La squadra di Sarri ha ripreso il cammino interrotto l’anno scorso iniziando la stagione all’insegna del bel gioco. Nell’ultimo turno di Serie A è arrivata una vittoria pesante in casa contro il Verona grazie alle reti di due giocatori simbolo come Immobile e Luis Alberto.

L’obiettivo è confermare il quinto posto della passata annata, ma il sogno è quello di migliorare il piazzamento per ambire alla qualificazione della prossima Champions League.

Intanto, però, un top player dovrà fare i conti con un infortunio che potrebbe costringerlo ad uno stop.

Lazio, apprensione per Sarri: ancora incerte le condizioni del top player biancoceleste

La Lazio è attualmente settima in classifica grazie agli 11 punti raccolti in 6 giornate. La squadra di Sarri spera di migliorare l’aspetto dell’incostanza messo in mostra durante la passata stagione per poter ambire a traguardi importanti già a partire dal campionato in corso.

La vittoria col Verona ha rappresentato un segnale importante: i gialloblù sono un avversario ostico, ma i gol di Immobile e Luis Alberto hanno permesso ai biancoceleste di raccogliere il bottino pieno.

Il prossimo impegno con la Cremonese può rappresentare un esame di maturità. I grigiorossi giocano un bel calcio e in casa loro possono nascondere delle insidie. Tuttavia, Sarri potrebbe fare i conti con un’assenza importante. Durante il match con il Verona, infatti, Lazzari è stato costretto al cambio al 76′ per lasciar spazio ad Hysaj a causa di un fastidio muscolare.

Il terzino ha accusato un risentimento distrattivo al flessore destro ed ha già effettuato le visite mediche alla clinica Paideia. Per ora non sono ancora stati resi noti gli esiti che, verosimilmente, saranno ufficializzati a breve.

Il medico laziale Fabio Rodia ha poi fatto il punto sulle situazioni di Zaccagni e Pedro, anche essi alle prese con alcuni fastidi.

L’ex Verona non preoccupa poiché si tratta solamente di un affaticamento muscolare. Lo spagnolo, invece, sta guarendo ed il piano di recupero procede secondo le tempistiche previste. La Lazio, dunque, è ottimista e spera di riavere tutti in breve tempo.