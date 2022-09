I tifosi di Glasgow mandano un messaggio ai napoletani: parole fortissime che non saranno dimenticate

I tifosi dei Rangers Glasgow mandano un messaggio a quelli del Napoli che oggi si affronteranno nella seconda partita del girone di Champions League: le loro parole lasciano il segno.

In occasione della partita di Champions League tra Rangers e Napoli, i tifosi di Glasgow hanno mandato un messaggio ai napoletani: parole fortissime che non saranno dimenticate.

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso domani a Glasgow per la seconda partita del girone di Champions League contro i Rangers. Dopo la netta vittoria contro il Liverpool, gli azzurri cercano altri tre punti importanti per superare o restare dietro all’Ajax, altra vincitrice dell’altra partita del girone, e per raggiungere gli ottavi. Il cammino europeo, appena cominciato, è ancora lungo ma la sfida di Glasgow potrebbe essere già cruciale, soprattutto perché la prossima giornata ci sarà lo scontro diretto contro gli olandesi.

I tifosi napoletani non potranno raggiungere la città scozzese a causa del divieto di trasferta imposto dalla Uefa. Una decisone che si è dovuta prendere per forza poiché non ci sono uomini sufficienti della polizia per garantire l’ordine pubblico allo stadio. Al momento, una grossa fetta del corpo di sicurezza è impegnato nelle celebrazioni per la recente scomparsa della Regina Elisabetta II.

Una decisone che ha spiazzato tutti, ma in particolare i tifosi scozzesi, a cui toccherà un divieto simile: restrizioni legate al numero di scozzesi che potranno andare al Maradona.

Il messaggio dei tifosi del Glasgow ai napoletani

I fans del Glasgow, per mostrare supporto e solidarietà ai sostenitori partenopei hanno deciso di scrivere loro una lettera aperta. Un gesto che non sarà dimenticato dai supporters azzurri.

“Prendiamo nota dell’annuncio della UEFA che introduce il divieto ai tifosi in trasferta per le prossime partite tra Rangers e Napoli. Ciò è dovuto alla carenza di polizia causata dalla morte della regina Elisabetta II, un evento senza precedenti a memoria d’uomo nel Regno Unito. La squalifica dei tifosi in trasferta è fonte di profondo rammarico mentre non vedevamo l’ora di accogliere i tifosi dell’SSC Napoli sotto le luci dell’Ibrox Stadium in quella che sarà sicuramente una notte emozionante”.

“Una gara tra due dei grandi club europei non sarà la stessa senza entrambi i gruppi di tifosi. Siamo anche profondamente rattristati dal fatto che la UEFA abbia imposto una restrizione ai tifosi dei Rangers in visita allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di ritorno, per motivi di “integrità sportiva”. Questo ci ha privato della possibilità di visitare una città leggendaria e provare una delle arene più appassionanti del calcio europeo“