Spalletti si vendica e tira fuori la prova: i presenti scioccati non ci credono

Vendetta Spalletti e ‘denuncia’ in diretta con i giornalisti che non credono ai propri occhi e alle proprie orecchie. Ecco la ricostruzione e l’annuncio del tecnico del Napoli.

Gli azzurri stanno vivendo un buon momento, in seguito ad una piccola inflessione vissuta nei giorni compresi tra la sfida alla Fiorentina e quella al Lecce che avevano fatto storcere il naso a tifosi e non solo. In qulla doppia occasione, infatti, Lozano e colleghi si erano distinti per prestazioni scialbe e di certo non degne del valore della rosa e del buon andamento tenuto fino a quel momento. Piccolo calo di concentrazione e fisico, con il senno del poi, alla luce dell’immediata reazione tenuta dalla squadra nella settimana successiva.

Come dicevamo, infatti, il Napoli è poi tornato a vincere, in impegni nobili quanto delicati, in occasione dei quali ha dato nuovamente dimostrazione del proprio valore, in appuntamenti delicati e contro giocatori all’altezza del valore azzurro. Il riferimento è chiaramente alla trasferta di Roma contro la Lazio e, soprattutto, al poker rifilato in modo inatteso al Liverpool, sconfitto in modo estasiante per 4 a 1.

La sfida con i Reds sembrerebbe aver catalizzato un flusso di entusiasmo aggiuntosi a quello raccolto già nella Capitale contro gli uomini allenati dal grande ex, Maurizio Sarri, trasportando la squadra in una dimensione che, come si augurano i tifosi, dovrebbe condurre Anguissa e colleghi a chiosare degnamente questa primissima parentesi stagionale, durante la quale il Napoli affronterà i Rangers e il Milan a San Siro.

Spalletti non ci sta: accusa al presidente e non solo in diretta

Proprio nel bel mezzo di questa serie ravvicinata di partite, cadevano i 90 minuti con lo Spezia, sottintendenti difficoltà ben più ampie e importanti rispetto a quelle emergenti dai nomi delle due squadre e i rispettivi valori sul prato verde. Il canovaccio ha restituito proprio tale consapevolezza con Agudelo e compagni bravi più volte a impensierire una squadra apparsa stanca e meno lucida ma al contempo bravissima a colpire letalmente nel finale.

Ciò che ha colpito, in particolar modo, è stato però il comportamento di mister Spalletti in conferenza stampa, pochi minuti dopo la rete di Giacomo Raspadori. Nel mirino non solo il presidente Aurelio De Laurentiis ma anche la nota voce del giornalismo partenopeo, Raffaele Auriemma, reo, a detta del tecnico, di aver diffuso voci infondate circa l’ostilità nata nei suoi confronti all’interno dello spogliatoio. Di seguito gli estratti più significativi.

“Non l’ho mai vista e allora le vorrei chiedere come mai è un anno e mezzo che parla di me e io non ho mai avuto la possibilità di conoscerla. Quando avrei litigato con tutto lo spogliatoio e tutto lo spogliatoio ce l’avrebbe con me? Le porto l’audio“. Sul presidente, invece: “Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli, come qui non succede da nessuna parte, presidente De Laurentiis compreso, vi garba fare questa cosa del ‘perché gioca lui, perché hai lasciato fuori quell’altro”. Oggi Gaetano ci ha dato una mano, si deve giocar tutti, però devi far ruotare qualcuno“.