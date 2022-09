Divorzio Totti, nuova bomba e avvocato in seria difficoltà. L’accusa del noto vip è pesantissima e potrebbe avere un peso di non poco conto nella vicenda che da mesi sta ormai coinvolgendo la non più coppia romanista.

Quest’ultima è stata da sempre al centro di attenzioni mediatiche, anche ben prima delle prime voci relative alla possibile separazione di due dei volti più noti del gossip italiano. Tutto calcolato e rientrante in un discorso di onori e oneri, legati al fatto che chi, come loro, si sia esposto in modo così importante negli anni, debba aver calcolato anche la possibilità di assistere a situazioni spiacevoli come questa.

L’importanza di entrambi, infatti, sta rendendo utopistica la privacy per una questione delicata e personale la cui riservatezza rappresenterebbe una condizione fondamentale per preservare il bene di chi, come Christian, Chanel e Isabel, meriti di essere posto al di sopra di ogni cosa, soprattutto delle semplici chiacchiere giornalistiche. Come dicevamo, però, la notorietà di Francesco e Ilary complica di non poco le cose, a maggior ragione se si pensa alla dicotomia nata tra le evoluzioni di tale vicenda e le dichiarazioni dell’ex Velina in Tv e del noto capitano della Roma nelle proprie storie Instagram la scorsa primavera.

Divorzio Totti-Blasi: accusa pesantissima all’avvocato

In quell’occasione, entrambi negarono le tante voci venute a nascere circa una presunta separazione. L’evoluzione ha però seguito un andazzo totalmente differente e, come ammesso dallo stesso Totti, la scelta presa illo tempore di mentire mediaticamente rappresentava una condivida ponderazione per preservare quel bene filiale cui alluso anche sopra. La vera e propria bomba è stata però sganciato dallo stesso Francesco, con l’ormai nota intervista in cui ha parlato non senza celati rancori della vicenda e di alcune scelleratezze della moglie.

Dalla vicenda dei Rolex a quella delle vacanze pagate a proprie spese. Ad acuire le polemiche ci ha però pensato anche il regista Gabriele Muccino che ha così commentato un post di Selvaggia Lucarelli sull’argomento. Ad essere presa di mira, in particolar modo, l’avvocata di Totti, circa la quale ha così scritto.

“Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati” Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da ‘Chi‘, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. Tutte archiviate senza fatica”