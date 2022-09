Esonero Stroppa, dopo Palladino Berlusconi spiazza tutti: la soluzione è davvero incredibile

Ufficiale l’esonero di Stroppa, Berlusconi si lascia andare un’inaspettata dichiarazione: la soluzione proposta è davvero incredibile.

Dopo quella di Sinisa Mihajlovic, salta anche la seconda panchina in Serie A: si tratta di quella del Monza che ha appena esonerato Giovanni Stroppa.

Il tecnico lombardo, alla guida dei biancorossi dal maggio del 2021, è stato tra i protagonisti della prima storica promozione in Serie A dei brianzoli, ma in questo inizio non è riuscito a riconfermare le buone cose fatte la scorsa stagione. La squadra del presidente Silvio Berlusconi, dopo un mercato a dir poco scoppiettante, era tra le più attese dell’inizio di campionato ma l’ultimo posto maturato nelle prime sei giornate sta deludendo e non poco.

1 solo punto conquistato (grazie al pareggio sul campo del Lecce) e 5 sconfitte in 6 partite consegnano ai tifosi biancorossi una situazione a dir poco disastrosa anche a causa del gioco mai realmente convincente. In vista della gara interna contro la Juventus è arrivato quindi l’esonero per Stroppa aprendo così le domande sul suo successore. Proprio su questo tema è intervenuto il presidente Berlusconi che ha rilasciato un’incredibile dichiarazione.

Possibile nome a sorpresa per la panchina del Monza? Berlusconi dice la sua

L’esonero di Stroppa apre ad un possibile valzer di panchine con tanti nomi associati alla panchina brianzola per ripartire nella corsa salvezza. Lavorare alle dipendenze del presidente Berlusconi, per un allenatore, non è di certo facile anche a causa delle importanti pretese che l’ex numero uno del Milan ha da sempre avuto, ma l’occasione potrebbe restare ghiotta per diversi tecnici.

Proprio riguardo il futuro tecnico dei biancorossi ha parlato lo stesso presidente: la sua incredibile dichiarazione ha spiazzato tutti.

“Dobbiamo cambiare modo di stare in campo. Farò come all’inizio dei campionati di B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra”, questa la dichiarazione di Berlusconi che ha spiazzato tutti i tifosi.

Le ingerenze tattiche dell’ex presidente del Milan sono note a tutti e di certo non mancheranno nel prossimo futuro del Monza, dove, stando alle ultime voci, potrebbe esserci l’espertissimo Claudio Ranieri. Intanto a supportare la gestione tecnica è stato chiamato Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza. Chissà che non riesca a giocarsi la sua occasione e restare alla guida della prima squadra.