Juve, con la Salernitana non è finita: arriva la risposta alla provocazione di Iervolino

Continua a far discutere quanto accaduto durante il match fra Juve e Salernitana. La provocazione di Iervolino agita gli animi, ma i bianconeri prendono una scelta.

Le polemiche post partita non si sono placate nemmeno col passare dei giorni. Il presidente dei granata lancia un messaggio ai bianconeri, ma la decisione è ormai presa.

Nonostante siano passati dei giorni, quanto accaduto durante Juve-Salernitana continua ad essere oggetto di discussioni. Il gol del 3-2 di Milik ha causato ad una serie di eventi a dir poco incredibili, partendo dalle espulsioni di Cuadrado, Allegri, Fazio e dello stesso polacco per essersi tolto la maglia durante l’esultanza mentre era già ammonito. Il VAR, come noto, ha richiamato l’arbitro per osservare la posizione di Bonucci, che sembrava in posizione di fuorigioco attivo nel momento in cui Milik ha colpito il pallone. Tuttavia, si è poi scoperto che in realtà Candreva, fuori dalle immagini disponibili in sala VAR, stava tenendo tutti in gioco poiché vicino alla linea di fondo.

L’ira dei bianconeri è giustificata, ma il presidente dei granata Iervolino ha voluto lanciare un messaggio.

Juve, il presidente Iervolino rilancia dopo le polemiche: ecco la risposta dei bianconeri

Oltre alle polemiche, è rimasta la bella partita: Juve-Salernitana è stato uno spettacolo per i tifosi. I campani si sono portati sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Candreva e Piatek, ma i bianconeri hanno rimontato con Bremer e Bonucci. Il gol del 19 bianconero è arrivato agli ultimi istanti del match, ma la squadra di Allegri ha avuto la forza per trovare anche il 3-2 con Milik prima che accadesse l’errore in sala VAR.

L’AIA ha poi spiegato come non fosse disponibile l’immagine giusta per valutare correttamente l’episodio. I tifosi bianconeri si sono ulteriormente arrabbiati dopo questa giustificazione, visto che si pensa che i mezzi tecnologici a disposizione dovrebbero permettere di evitare qualsiasi errore. In seguito a questo incidente, si è deciso di introdurre il fuorigioco semiautomatico a partire da ottobre.

Intanto, però, le discussioni e le argomentazioni su quanto accaduto non si fermano. Ne ha parlato anche il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che ha affermato: “Se vogliono rigiochiamo”.

La Juve non ha risposto a questa proposta e non intende fare ricorso poiché non si è trattato di un errore tecnico.

I bianconeri considerano ormai archiviata la questione e lo ha confermato lo stesso Massimiliano Allegri prima del match di Champions League contro il Benfica.