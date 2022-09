Strinic rivela un retroscena su Leao: ecco cosa succedeva in campo, oggi è tutto cambiato

L’ex terzino sinistro croato ha rivelato in un’intervista un retroscena su Rafael Leao che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi rossoneri: ecco cosa faceva in campo il top player del Milan.

A causa dell’espulsione rimediata contro la Sampdoria, l’attaccante portoghese sarà costretto a saltare il big match contro il Napoli di domenica sera.

Ivan Strinic è uno di quei giocatori passati dal Milan sotto traccia e che non sono riusciti a lasciare il segno con la maglia rossonera. Arrivato nell’estate del 2018 dopo l’impresa sfiorata con la Croazia ai Mondiali e le due esperienze in Serie A proprio con Napoli e Sampdoria, il terzino sinistro non è riuscito a collezionare neanche un minuto in partite ufficiali. A condizionare la sua avventura ci ha pensato la sfortuna, che in quel periodo è stata molto dura con lui.

Proprio all’inizio della stagione gli viene riscontrata un problema al cuore, un’ipertrofia che lo costringerà a un lungo stop. Quando il peggio sembrava passato con l’ottenimento dell’idoneità per tornare a giocare, Strinic viene tormentato da molti problemi alla caviglia che gli impediscono di scendere in campo. Troppe avversità che alla fine dell’anno portano alla rescissione consensuale del contratto. Da allora il croato non è più riuscito a trovare squadra e nel 2021 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Ricordando quella brutta parentesi della sua vita sportiva, Strinic si è voluto soffermare su un giovane che adesso sta facendo le fortune del Milan: Rafael Leao. Il portoghese fu acquistato tre anni fa dal Lille per 30 milioni di euro e adesso ha più che triplicato il suo valore di mercato. All’inizio però era un ragazzo timido e impacciato: il croato ha raccontato perciò alcuni aneddoti che hanno spiazzato tutti i tifosi rossoneri.

Il cambiamento ha spiazzato tutti: Strinic non ha più dubbi

Nominato MVP della scorsa stagione, Leao è stato l’uomo simbolo dello scudetto con gol e assist decisivi. Anche in quest’annata, quella della consacrazione ad alti livelli, il portoghese è partito con il piede giusto. Strinic ha raccontato quei primi allenamenti nei quali un ragazzo di vent’anni si affacciava per la prima volta al grande calcio. Il croato ha dichiarato: “Ci siamo allenati insieme qualche mese nel 2019, prima che dicessi basta con il calcio giocato. Ricordo Rafael col sorriso“.

Ha poi proseguito: “Era timido, silenzioso, chiedeva il permesso per fare qualsiasi cosa. Anche i capelli erano diversi. Ora è un leader tecnico di alto livello. Il giocatore più forte della Serie A“. Un miglioramento incredibile che però non ha sorpreso più di tanto quelli che potevano ammirarne fin da subito qualità fuori dalla norma.

Per Leao questa sarà una stagione decisiva: sia per consacrarsi definitivamente nel grande calcio sia per capire se il suo futuro sarà ancora al Milan o in qualche super big europea.