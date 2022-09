Muriel vittima di Gasperini, la sorprendente dichiarazione scuote l’ambiente nerazzurro

Un noto giornalista interviene nella questione tra Gasperini e Muriel, attaccando il tecnico piemontese e scatenando i tifosi e l’ambiente atalantino.

Sono momenti di grande tensione quelli che si stanno vivendo nelle ultime ore nello spogliatoio dell’Atalanta per la delicata situazione tra Giampiero Gasperini e l’attaccante colombiano Luis Muriel.

Nelle prime sei partite stagionali Muriel ha infatti collezionato appena 180 minuti in campo, partendo da titolare appena due volte e non finendo mai una partita.

Una situazione che ha fatto storcere il naso al giocatore colombiano, che si aspetta di giocare di più e di dare il suo contributo alla squadra. Non è d’accordo il tecnico, che ha invece detto che Muriel avrebbe dovuto trovare prima una soluzione al suo problema e che comunque altrove non avrebbe giocato tutte le partite da titolare.

Le parole del giornalista contro il tecnico nerazzurro

Proprio sulla delicata situazione avvenuta negli spogliatoi nerazzurri è intervenuto il noto giornalista Paolo Bargiggia, che ha attaccato apertamente il tecnico piemontese, accusandolo di continuare a litigare con i giocatori come già avvenuto in passato: “Muriel è l’ultima vittima di Gasperini dopo il Papu Gomez e Gollini. Ora la Dea si ritrova con Musso in porta, portiere di ottimo livello ma non adatto alle caratteristiche della squadra. Ora Muriel sarà separato in casa fino a gennaio”.

Dopo il trasferimento alla Fiorentina infatti, il portiere Pierluigi Gollini ha mandato delle frecciatine al suo ex allenatore, dicendo che il suo addio è stato dovuto a problemi con lui e non a motivi tecnici. Anche Papu Gomez è andato via per le stesse motivazioni. L’argentino, trasferitosi al Siviglia nel gennaio del 2021, era arrivato addirittura alle mani con Gasperini, essendo di fatto costretto a lasciare la Dea nonostante l’ottimo rapporto instaurato con tutta la tifoseria bergamasca dopo 59 gol e 72 assist in 252 partite in nerazzurro.

Le parole di Bargiggia hanno diviso la tifoseria, una parte infatti non accetta queste accuse a Gasperini, un’altra invece è stanca di perdere giocatori simbolo della grandezza recente del club per colpa dei litigi con il tecnico. Dopo Gomez e Gollini, due colonne dello spogliatoio atalantino, a Bergamo rischiano di perdere anche Muriel, uno dei migliori giocatori delle ultime stagioni dell’Atalanta con 59 gol e 22 assist in 132 partite, compresi 5 gol in Champions League.