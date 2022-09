Juventus esonero per Max Allegri: ecco la scottante verità direttamente dalla dirigenza

Voci di un imminente addio di Massimiliano Allegri scuotono l’ambiente bianconero. La risposta definitiva arriva direttamente dalla dirigenza juventina.

Come nella passata stagione, anche quest’anno la stagione della Juventus non sta andando nel migliore dei modi. Nelle prime sei partite di campionato i bianconeri hanno vinto appena due volte e pareggiato altri quattro match.

I tre punti sono arrivati solo contro Sassuolo e Spezia, mentre contro Salernitana, Sampdoria, Roma e Fiorentina gli uomini di Allegri non sono andati contro il pareggio.

Situazione tragica anche in Champions League, dove i bianconeri hanno perso la prima partita contro il Paris Saint-Germain per 2-1 al Parco dei Principi e hanno subito una sconfitta anche nella partita casalinga contro i portoghesi del Benfica, sempre con il risultato di 1-2 con i gol di Joao Mario e Neres dopo l’iniziale vantaggio di Milik.

Una situazione decisamente negativa, evidenziata anche nell’ultima partita di campionato, dove i bianconeri sono andati sotto di due gol contro la Salernitana all’Allianz Stadium, riuscendo poi a recuperare la partita nel finale e pareggiando solo a causa di un clamoroso errore di arbitri e VAR.

Quello che preoccupa l’ambiente è soprattutto il fatto che la squadra allenata da Massimiliano Allegri non riesce a mostrare il gioco che si aspettavano i tifosi dopo una campagna acquisti incredibile con gli arrivi di giocatori molto molto pesanti come Di Maria, Pogba, Kostic, Bremer, Milik e Paredes.

Le pesantissime dichiarazioni dei tifosi su Allegri

Tra i tifosi ci sono già le prime richieste di esonero nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri. Uno dei supporter juventini è arrivato addirittura a chiederlo direttamente all’AD bianconero Maurizio Arrivabene, che ha però risposto in maniera diretta alla richiesta: “Lo paghi tu quell’altro che viene?”.

Allegri, arrivato il 28 maggio del 2021, percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, ed ha un contratto fino al 2025. Esonerarlo significherebbe tenerlo a libro paga per altri tre anni, dovendo intanto trovare un sostituto all’altezza pagando appunto anche lui.

Nonostante il periodo molto complicato e le prestazioni non convincenti dunque sarà difficile per la Juventus sbarazzarsi del proprio allenatore, e i tifosi dovranno abituarsi e sperare che la situazione in campo cambi per non vivere un’altra stagione senza titoli come avvenuto lo scorso anno, quando i bianconeri hanno perso entrambe le finali giocate contro l’Inter, sia in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana, entrambe le volte ai supplementari, e sono arrivati quarti in campionato.