Ha un malore mentre gioca a padel, muore un uomo di 54 anni

Ha perso la vita mentre stava giocando un match a padel Genuino De Marco, 54 anni, a Racale, in provincia di Lecce. Genuino, detto Giggino, era di Taviano (Lecce).

Il 54enne è morto a causa di un malore improvviso dopo aver giocato a padel in un centro sportivo a Racale. Un decesso che ha lasciato tutti senza parole. L’uomo, che era arrivato nel suddetto centro sportivo nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, ha iniziato la sfida, ma a 40 minuti dal termine del match, si è sentito male e ha deciso di abbandonare la partita per rientrare a casa.

Una volta tornato, il 54enne ha manifestato sintomi quali nausea e malori in varie parti del corpo. Nel frattempo, il suo compagno di gara e gli altri giocatori, non avendo avuto alcuna replica alle chiamate fatte, sono riusciti a contattare la moglie dell’uomo, chiedendo come stesse.

Ed è stata proprio la donna a chiedere aiuto contattando il 118, perché si era accorta che le condizioni di salute del marito tendevano a peggiorare. I soccorritori sono quindi sopraggiunti in tempi brevi, ma quando sono arrivati, hanno constatato di non poter fare più niente per De Marco.

Hanno cercato in ogni modo di salvarlo, intervenendo sul 54enne anche con l’uso di un defibrillatore. Nonostante questi tentativi, il salvataggio non è andato a buon fine e i sanitari hanno solo potuto appurare che l’uomo era deceduto.

La notizia della morte di Genuino De Marco si è presto diffusa nei due paesi, quello di Racale e quello di Taviano, e la cosa ha lasciato senza parole familiari e amici. Da quanto si apprende, Genuino era un uomo solare, con molto carisma e noto dalle sue parti.

La notizia della morte di Genuino De Marco si è presto diffusa nei due paesi, quello di Racale e quello di Taviano, e la cosa ha lasciato senza parole familiari e amici. Da quanto si apprende, Genuino era un uomo solare, con molto carisma e noto dalle sue parti.

I funerali avranno luogo domani ore 10, nella chiesa della Beata Vergine Addolorata a Mancaversa.