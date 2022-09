La Dynamic Island di Apple è stata proclamata come la vera svolta degli iPhone 14, ma come funziona?

C’era solo un modo per far acquietare i milioni e milioni fa di Apple che chiedevano a gran voce di porre rimedio all’odiato notch. Il colosso di Cupertino è andato ben oltre, rivoluzionando proprio il concept, non eliminando quella tacca che faceva storcere il naso a tantissimi, ma trasformandola in una vera svolta.

Apple ha praticamente spostato il sensore di prossimità dietro il display, creando una vera e propria isola di felicità, una Dynamic Island, come direbbero Tim Cook e compagnia. Le notifiche ora usciranno proprio dalla tacca in un’animazione. Da qui il nome di “Isola Dinamica“.

Notifiche e avvisi si adatteranno e si sposteranno attorno alla tacca a forma di pillola e Apple si è orientata su come animare e utilizzare il sistema per le nuove notifiche. Il colosso di Cupertino ha dimostrato una varietà di modi in cui Dynamic Island si animerà e funzionerà in pratica, inclusi widget di attività dal vivo che prendono vita e animazioni e controlli per la musica. Quando scorri per tornare a casa, le attività in background come la riproduzione di musica si sposteranno sull’isola.

Un’esperienza utente interattiva

Apple l’ha definita: “un’esperienza utente” interattiva, direttamente sul suo portale. L’isola dinamica consente nuovi modi di interagire con iPhone, caratterizzato da un design che unisce il confine tra hardware e software, adattandosi in tempo reale per mostrare avvisi, notifiche e attività importanti.

Con l’introduzione della Dynamic Island, la fotocamera TrueDepth è stata ridisegnata per occupare meno area di visualizzazione. Senza ostacolare il contenuto sullo schermo, la strategia di Apple è stata quella di aver mantenuto uno stato attivo per consentire agli utenti un accesso più facile ai controlli con un semplice tocco e tenere premuto.

Le attività in background in corso come Mappe, Musica o un timer rimangono visibili e interattive e le app di terze parti in iOS 16 che forniscono informazioni come i risultati sportivi e la condivisione di corse con le attività dal vivo possono sfruttare l’isola dinamica.

Il CEO di Apple Tim Cook definisce iPhone 14 Pro e Pro Max la “gamma di professionisti più innovativa di sempre“. Come dargli torto.

“I nostri clienti contano sul loro iPhone ogni giorno e con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stiamo offrendo più progressi di qualsiasi altro iPhone – continua Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple – iPhone 14 Pro introduce un sistema di fotocamera che consente a ogni utente, dall’utente occasionale al professionista, di scattare foto e video migliori e nuove tecnologie innovative come il display Always-On e l’isola dinamica, che offre nuove interazioni per notifiche e attività”. Domani è già qui.

FONTE