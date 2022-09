Nasce Ubisoft+ l’abbonamento per il gaming ora ha una nuova piattaforma ed offre gratis il primo mese

Cento giochi, novità e molto altro. E’ questa l’idea della nota azienda di Saint-Mandé dei fratelli Guillemot, dedita allo sviluppo e all’editoria di videogiochi. Un abbonamento gratuito, a tempo determinato, con un sacco di game che faranno già impazzire di gioia i milioni e milioni di player.

Ubisoft ha lanciato una promozione piuttosto interessante che consente ai giocatori di PC di provare gratuitamente centinaia di giochi, molti dei quali popolari, sempre della casa di produzione transalpina, per un periodo di tempo limitato.

Annunciato durante lo streaming Ubisoft Forward, ecco Ubisoft+: è gratuito per 29 giorni, fino al 10 ottobre. Ciò significa che per il prossimo mese i fan potranno giocare a giochi di franchise come Far Cry, Assassin’s Creed e Ghost Recon senza spendere un centesimo.

Far Cry, Assassin’s Creed, Splinter Cell, Rayman. E molti altri

I player, quelli da PC, hanno l’opportunità di scaricare Ubisoft Connect, un lanciatore di giochi dedicato, per iniziare a giocare. Per farlo il modo è semplicissimo ed estremamente intuitivo. Bisogna innanzitutto creare un account Ubisoft+, quindi inserire un metodo di pagamento prescelto, partendo sempre dal presupposto che i due futuri abbonamenti, saranno gratuiti per 19 giorni. Se non si annulla la prova gratuita entro il 10 ottobre, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente e ti verrà addebitato un importo. Ubisoft offre una prova gratuita per il livello Multi-Access, che costa 18 dollari al mese. In alternativa il livello di accesso al PC è di 15 dollari al mese.

Durante la prova gratuita, l’utente avrà anche accesso ai giochi Ubisoft tramite lo streaming cloud su Google Stadia e Amazon Luna. Per i noob, i principianti, quelli che non hanno dimestichezza nel particolare, Ubisoft+ è un servizio di abbonamento a giochi incentrato esclusivamente sui titoli Ubisoft, alla stregua dell’abbonamento EA Play Pro di Electronic Arts, tanto per intenderci.

Una volta effettuato accesso e registrazione, gli abbonati Ubisoft+ possono giocare a nuovi giochi, sin da primo giorno. La grande uscita dell’autunno 2022 di Ubisoft è Skull & Bones, ma l’avventura navale di battaglia navale non sarà disponibile fino all’8 novembre, quindi dovrai essere un abbonato a pagamento per giocarci su Ubisoft+. Sempre, tanto per intenderci.

Insieme alle nuovissime versioni, Ubisoft+ offre più di 100 giochi dal catalogo precedente dello studio, inclusi tutti i titoli Far Cry e Assassin’s Creed, nonché giochi di serie che non sono state attive di recente, compresi Splinter Cell e Rayman.

