Schianto auto-moto, 20enne resta intrappolato e muore tra le fiamme. Morto anche il motociclista 49enne

Patrick Amort, 20 anni, è morto in un gravissimo scontro tra auto e moto. Nell’incidente, ha perso la vita anche il centauro Jozef Mohoric, 49 anni.

Un tragico sinistro stradale tra un auto e una moto, ha portato via le vite dei due conducenti. A perdere la vita, infatti, sono stati Patrick Amort, 20 anni, e Jozef Mohoric, 49 anni, di Laives, in provincia di Bolzano.

Il dramma è occorso la scorsa domenica, 11 settembre. Patrick era alla guida di una Fiat Panda, e nel violento impatto, è rimasto intrappolato nella sua automobile, morendo tra le fiamme che sono esplose dopo il terribile schianto tra i due mezzi.

Jozef Mohoric, invece, che era alla guida della sua Aprilia Tuono, è stato letteralmente sbalzato dalla propria motocicletta morendo anche lui in modo istantaneo.

Una vera e propria tragedia, quella occorsa domenica nel primo pomeriggio, verso le ore 14:30. L’incidente ha avuto luogo sulla SS 612 nei pressi del bivio per Grumes, in Val di Cembra (Trento).

Non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti, ma quel che è sicuro è il fortissimo impatto che c’è stato tra l’auto e la moto in questione, impatto che ha causato i decessi di Patrick e Jozef.

Jozef, 49 anni, aveva scelto di passare la sua giornata libera facendo una passeggiata con la sua Aprilia Tuono, e invece, purtroppo, ha perso la vita, balzando a terra per decine di metri. Patrick, che aveva solo 20 anni, è morto in un modo tragico, intrappolato nell’auto in fiamme, il che ha causato un decesso a dir poco atroce.

Il sindaco di Altavalle (Trento), dove Patrick è cresciuto, ha commentato così la morte del 20enne, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia del giovane e poi aggiungendo:«Siamo senza parole, una tragedia». Per terra c’erano parecchie tracce di slittamento, il che significa che, con molta probabilità, i due uomini hanno tentato di evitare di scontrarsi con l’auto e la moto, prima di schiantarsi e perdere entrambi la vita. Sul posto sono sopraggiunti anche i soccorritori, nonché l’elisoccorso. Purtroppo, per Patrick e Jozef non si è potuto far niente.