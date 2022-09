Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani ci ricasca: “Con il nuovo corteggiatore lei…”

Tutto pronto per la nuova stagione del celebre dating show di Canale 5: ecco cosa succederà nelle primissime puntate.

La conclusione dell’ultima stagione, avvenuta lo scorso 1° giugno, sembra già un ricordo lontano. Il celebre dating show nato nel settembre del 1996 da un’idea di Maria De Filippi, con una media di share del 23,5% e più di 2 milioni e mezzo di telespettatori, anche quest’anno si è confermato uno dei programmi più seguiti del quinto canale.

Nessun dubbio, pertanto, circa la presenza di Uomini e Donne nel palinsesto autunnale. Vista la capacità della padrona di casa di tenere i telespettatori incollati allo schermo, nessuno ha temuto, neanche per un attimo, che dame e cavalieri potessero non tornare in scena.

A estate ormai finita, il pubblico è pronto a lasciarsi travolgere dalle storie del trono classico e del trono over e l’attesa, si può dire, è ormai giunta al termine: la data di inizio della nuova edizione del dating show è infatti fissata a lunedì 19 settembre 2022 alle ore 14.45 su Canale 5. La programmazione continuerà poi dal lunedì al venerdì sempre dalle ore 14.45 su Canale 5.

Cosa succederà nelle prime puntate di Uomini e Donne

Ciò che tutti si stanno già chiedendo è: chi ci sarà ad animare il parterre di “Uomini e Donne”? Cosa succederà in questa nuova stagione? Domande che trovano una risposta nelle primissime puntate registrate nelle scorse settimane e che vedono Gemma Galgani come regina indiscussa dell’incipit di questo nuovo capitolo. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il calcio d’inizio di questa edizione 2022/2023 sarà segnato dai consueti battibecchi tra la dama del trono over e Tina Cipollari. Ma c’è di più.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani al centro della scena

Pare che già nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne ci sarà spazio per gli intrecci amorosi. Quello che sappiamo dalle registrazioni è che, dopo aver eliminato il signor Giovanni, conosciuto nella stagione precedente, Gemma Galgani è uscita con il nuovo corteggiatore Didier. Tra i due, durante l’esterna, è anche scattato un bacio, ma poi in studio il corteggiatore ha preferito non andare oltre. La dama, veterana del programma, non si è lasciata abbattere e ha deciso di fare un tentativo con un altro corteggiatore. Il lieto fine, tuttavia, sembra alquanto lontano: Gemma, infatti, si è resa conto di non essere realmente interessata e ha preferito non proseguire con la frequentazione. Riuscirà a trovare l’amore nelle prossime puntate? Non resta che aspettare le nuove registrazioni per scoprire cosa succederà!