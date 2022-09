Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: Ezio combatterà per la scarcerazione di Gloria, tra i due non è finita

Appuntamento alle 16:05 su Rai 1: “Il paradiso delle signore” torna nel palinsesto pomeridiano del primo canale.

Che le avventure dei protagonisti della Milano degli anni ‘50 fossero destinate a proseguire, era noto già da tempo al grande pubblico. E finalmente, dopo un’estate di riprese, la settima stagione ha preso il via con la prima puntata andata in onda lunedì 12 settembre su Rai 1.

Ad aprire le porte del magazzino è stata la neo direttrice Adelaide di Sant’Erasmo, immediatamente schieratasi contro la capo sarta Agnese Amato e soprattutto la stilista Flora. Un incipit che fa presagire un capitolo denso di tensione, azione e strategie, senza esclusione di colpi.

Già da questo primo atto risulta, tuttavia, chiaro che vera protagonista della scena sarà la famiglia Colombo con tutta la sua storia. Una storia che prenderà addirittura la forma di un romanzo. Stefania, infatti, si recherà in carcere per portare a Gloria il libro che racconta la loro vicenda: “La madre ritrovata”.

Ezio e Gloria: un amore destinato a rinascere?

Un gesto che segnerà in via definitiva la riconciliazione tra madre e figlia ma che dovrà scontrarsi con i limiti imposti dal carcere, che affliggeranno non poco le due donne. Un ostacolo a cui tenterà di porre rimedio Ezio, il quale farà l’impossibile per accelerare il processo di scarcerazione di quella che rimane, a tutti gli effetti, sua moglie. Un atteggiamento che instillerà non pochi dubbi circa le sue reali intenzioni: la ragione di questo impegno starà tutta in un atto d’amore nei confronti della figlia o i suoi sentimenti nei confronti della Moreau non sono del tutto sopiti?

Gemma torna a Milano in cerca del perdono: quale sarà la reazione di Ezio?

Una domanda legittima, considerati i precedenti della scorsa stagione. Ezio, infatti, ha profuso grandi energie nel garantire la sopravvivenza della sua relazione con Veronica, mostrando inizialmente una dura freddezza nei confronti di Gloria. Un atteggiamento che ha via via ceduto il passo alla tenerezza e al perdono senza mai però sfociare in un esplicito sentimento d’amore. Che i tempi siano maturi per un’evoluzione di questo tipo? Bisognerà aspettare le prossime puntate per scoprirlo. Intanto, Ezio dovrà fare i conti anche con una quarta donna: Gemma. Quest’ultima si troverà segretamente a Milano dopo un’estate in convento, e cercherà un modo per rimediare al ricatto che ha determinato la carcerazione di Gloria. Quale sarà il suo ruolo all’interno della famiglia Colombo?