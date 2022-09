William ed Harry, l’sms che ha salvato la monarchia | Ecco come si sono riuniti i Windsor

Quella che a tutti è sembrata più una tregua che una pace, da parte di William ed Harry, è stato in realtà un primo passo che ha fatto uno dei due fratelli, che in qualche modo sta salvando la facciata della monarchia.

Sarebbe stato un sms a far riunire quelli che un tempo dagli inglesi, ma anche dal resto del mondo, erano chiamati i “Fab Four”.

Si tratta di William, prossimo erede al trono d’Inghilterra, e di suo fratello Harry, da qualche anno lontano dalla monarchia e ormai in pianta stabile in America.

Con loro anche le rispettive consorti, Kate Middleton e Meghan Markle, che in occasione della morte della Regina Elisabetta si sono riuniti con grande soddisfazione del mondo intero.

William ed Harry, l’sms che ha salvato la monarchia. Chi ha fatto il primo passo

Da quando viene raccontato dal Daily Mail, sarebbe stato un sms a riunire i due fratelli in guerra. Il principe William era determinato a non uscire da solo dal castello di Windsor. Con Harry a poche centinaia di metri, al Frogmore Cottage, sarebbe stato un insulto alla nonna non tentare di riunire la famiglia. E così, senza chiedere consiglio al padre Carlo, come si era pensato all’inizio, ha deciso di mandare un messaggio al fratello proponendogli di uscire tutti insieme, con le mogli al fianco. Ed è così che i Fab Four sono tornati insieme. Certo, l’imbarazzo tra le due coppie si vedeva, ma una tregua è stata decisa. E adesso i due fratelli potrebbero camminare, fianco a fianco anche dietro la bara di Elisabetta il giorno del suo funerale, il 19 settembre. Alle esequie di nonno Filippo non era successo. A separare i due fratelli in guerra c’era il cugino Peter Phillips, anche se poi, con una manovra di avvicinamento, Kate era riuscita a farli parlare e i due (Meghan in quel periodo era assente) si erano scambiati qualche frase, salvo poi dividersi nuovamente.

Il funerale li riunirà?

“Siamo in una fase diversa rispetto al funerale di Filippo. William e Harry hanno messo da parte le loro differenze per sostenere la famiglia. Ma le tensioni tra i due rimangono”.

Così ha raccontato una fonte di Palazzo al Sun. Insomma, non è ancora pace, ma qualcosa si sta muovendo e tutto questo non avrebbe potuto che far piacere a nonna Elisabetta.