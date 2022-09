Selvaggia Lucarelli gela Noemi Bocchi: “Metti in cassaforte…”

Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere una guerra senza fine. Un conflitto freddo fatto di recriminazioni e frecciatine, accuse e parole pesanti. La faccenda dei Rolex poi ha suscitato non poche polemiche, ma anche tanta, tantissima ilarità. Sono stati molti i personaggi famosi che hanno commentato la faccenda, a fare loro da eco, anche la sferzante giornalista Selvaggia Lucarelli.

Francesco Totti e Ilary Blasi, dispetti e malumori

Francesco Totti solo pochi giorni fa, ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera raccontando la sua verità. Stanco di essere additato come lo “sfasciafamaglia” ha fatto chiarezza, dichiarando di non essere stato lui il primo a tradire. Poi, nel corso della stessa ha svelato alcuni aneddoti singolari, come la scomparsa dei suoi Rolex.

Il Pupone ha raccontato: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Selvaggia Lucarelli decide di dare un consiglio a Noemi Bocchi, le sue parole fanno il giro della rete

Poi, Francesco ha spiegato che per “vendicarsi” ha deciso di nasconderle le borse. “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso. E non è finita”. Tra i due ex coniugi continua ad esserci tensione, Ilary per il momento non ha commentato l’intervista di Francesco, ma nulla esclude che possa farlo in futuro. Una cosa è certa, la loro separazione è l’argomento più trattato e chiacchierato da settimane.

Da quando infatti l’ex calciatore ha deciso di dire la sua, il popolo dei social ha iniziato ad ironizzare sull’accaduto, e non solo utenti comuni, anche dei voti noti hanno lasciato qualche commento ironico. Proprio di recente, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare con il suo fare sferzante e sarcastico, dando un consiglio a Noemi Bocchi. “Noemi, metti la vecchia Celine in cassaforte”- ha twittato la giornalista.