Emma Marrone sulla sua malattia confessa: “Non potevo certo sparire”

Emma Marrone sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. La cantante salentina ha infatti subito improvvisamente la scomparsa di suo padre. L’uomo stava combattendo contro una leucemia, ed a distanza di qualche giorno dal triste evento, l’interprete ha deciso di raccontarsi. Le sue parole hanno fatti il giro della rete, Emma con la sua proverbiale sincerità ha lasciato tutti di stucco. Ecco cosa ha dichiarato.

Emma si racconta, il dolore per la perdita di suo padre è immenso

Emma Marrone sta vivendo uno dei periodi più delicati e sofferenti della sua vita. La cantante ha infatti perso suo padre da pochi giorni ed è ovviamente a pezzi. L’interprete salentina non ha nascosto di aver perso la pazienza dinnanzi ai commenti di chi ha provato a “strumentalizzare” la malattia di suo padre. Lo sfogo di Emma è stato vero, sentito, frutto della sofferenza e della rabbia che ha provato nel leggere quelle parole che, nulla avevano a che fare con la battaglia che l’uomo stava affrontando da tempo.

“Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini: ecco, penso che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita.” “Il mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia”- ha dichiarato la cantante salentina, ringraziando poi i medici che hanno avuto in cura suo padre.

Emma Marrone, la cantante spiega perchè ha deciso di parlare della malattia

Il suo dolore è immenso, ma di recente ha deciso di raccontare come ha vissuto l’esperienza della malattia e perchè ha deciso di dichiarare il perchè per un po’ sarebbe stata lontana dai riflettori. La cantante si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata a Francesca Michielin per il suo podcast ‘Maschiacci’.

Emma ha dichiarato: “All’epoca ho fatto un post senza fare allarmismi spiegando che non stavo bene…Non c’è nulla di male nel dire che una persona non sta bene…”– ha esordito Emma, spiegando il suo punto di vista su quanto le è accaduto. Poi, l’interprete salentina ha deciso di parlare della sua famiglia, un ricordo a suo padre e poi delle parole dolcissime per sua madre. “Mia madre mi ha insegnato a non puntare tutto sull’esteriorità…” E infatti ha poi fatto sapere di non aver mai puntato sulla bellezza: “Penso siano decisamente più interessanti le cose che ho dentro…”.