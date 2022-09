Contouring: che cos’è, come si realizza passo dopo passo

Il contouring è una tecnica di make up che può essere utilizzata da ogni donna, ecco come.

Il contouring consiste in una tecnica di make up con cui si scolpisce alcune aree del volto per farle risaltare e nasconderne altre che magari contengono difetti. Si tratta quindi di saper distribuire luci e ombre usando i trucchi.

Questa tipologia di meke up è piuttosto diffusa tra le star del mondo dello spettacolo, ma anche le comuni mortali possono ottenere ottimi risultati, anche senza l’aiuto di un truccatore professionista. Ma come procedere?

Contouring: tutto quello che vi serve

Innanzitutto dovete guardare attentamente il vostro viso per capire quali sono le zone che volete esaltare di più e quali meno. Come prodotti si possono usare sia quelli in stick che quelli in polvere. Per quanto riguarda i pennelli ci sarebbe bisogno di un pennello angolato per distribuire la terra, di uno a ventaglio per l’illuminante e di uno piatto per le sfumature.

A ogni modo, prima di iniziare, dovrete procurarvi correttore, fondotinta e polveri. Se però siete proprio alle prime armi in circolazione ci sono delle palette apposite con tutto ciò che vi serve. Inoltre bisogna fare una piccola, ma importante distinzione perché la tecnica è fondamentalmente simile, ma varia leggermente a seconda del forma del vostro viso, tondo, a cuore, ecc… Infine a seconda del vostro tipo di pelle sarà più indicato scegliere prodotti in stick o in polvere. Ecco come fare.

Come realizzare un contouring perfetto

Fondamentale per un contouring efficace è che ci sia un colore per illuminare, dare luce da applicare sull’arcata sopraccigliare, gli zigomi e sul mento e un colore invece più scuro nelle altre zone. Nel primo caso bisogna utilizzare un prodotto che sia di due tonalità più chiaro e nel secondo di due più scure. Inoltre nel contouring base lo scopo è quello di dare risalto a occhi, labbra e zigomi. Come prima cosa però bisogna stendere il fondotinta di base.

Ricordatevi che le zone di luce sono quelle più esposte e su cui dovrete stendere una tonalità chiara, mentre i toni più scuri vanno applicati alle zone che volete mettere in ombra.Una volta svolti i passaggi come da figura dovete sfumare il tutto con una spugnetta o un pennello, finite poi con un tocco di blush.