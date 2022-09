Apple già al lavoro sui nuovi iPhone 15 Ultra: ecco quali epocali novità avrebbe il nuovo modello

Gli iPhone 14 si possono prenotare, arriveranno a breve nella case di tutti gli appassionati dei dispositivi griffati dalla Mela per eccellenza. Un consiglio, non affezionatevi troppo a loro, e se volete aspettare, fate pure.

La serie iPhone 14 è stata appena lanciata e c’è già un’opinione dettagliata sulla probabile gamma di iPhone 15 in arrivo nel 2023. Le prime fughe di notizie e voci sull’offerta del prossimo anno sono già qui.

L’idea, almeno per il momento, di Apple è quella di perseguire la strada che porta a iPhone veramente portless. Sia Mark Gurman che Ming-Chi Kuo hanno discusso del futuro dei Melafonini e sono giunti a una conclusione simile: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sempre se verranno utilizzati questi nomi, saranno molto più diversi rispetto agli iPhone 14.

Ultra sta arrivando

Ming-Chi Kuo aggira un po’ la questione dicendo “anche Apple inizierà a creare differenziazione” ma senza offrire specifiche o previsioni, mentre Mark Gurman si limita a dire “Ultra sta arrivando”. Il noto analista di Bloomberg ha regalato questa indicazione subito dopo le anticipazioni (o presunte tali) sul nuovo Apple Watch Ultra, esclamando “Ultra si presenta oggi su Apple Watch. Aspettalo per iPhone nei prossimi due anni”.

Gurman non menziona specificamente un iPhone 15 Ultra, ma questo potrebbe essere nella testa di Tim Cook e compagnia. Due indizi non faranno una prova, ma sia Ming-Chi Kuo sia Mark Gurman hanno ribadito una convinzione sempre più dilagante che un iPhone Ultra veramente sia in arrivo nel 2023.

Ovviamente una mossa del genere avrebbe un senso logico, soprattutto in ottica porta USB-C, ma anche per quanto riguardo quel notch trasformato sugli iPhone 14 Pro con l’Isola Dinamica, ma tutt’ora assente sulle versioni standard.

Un chip A17 potrebbe finire probabilmente nel menu, sono in molti a credere che Apple introdurrà una fotocamera a periscopio per il dispositivo premium nella gamma iPhone 15, il che sarebbe un ottimo punto di forza per differenziare un potenziale modello di iPhone 15 Ultra dal resto della serie. Indubbiamente, Apple porterebbe anche la sua fantastica soluzione con notch Dynamic Island a un livello completamente nuovo, con iPhone 15

Ultra/iPhone 15 Pro Max che riceverebbe un set completo di nuove funzionalità, ancora più avanzate ed esclusive rispetto a quanto visto con i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max. Insomma, se gli iPhone 14 hanno cavalcato l’onda lunga degli iPhone 13, Dynamic Island a parte, l’iPhone 15 Ultra (o come si chiamerà) potrebbe rivoluzionare il futuro di Apple.

