Nordic walking: tutti i suoi incredibili benefici per la salute

La nordic waliking è un tipo di allenamento molto in voga ultimante. Ma in cosa consiste?

La nordic walking è un’attività che si svolge all’aperto e che prevede l’uso dei bastoncini. Tutti possono dedicarsi a questo sport che si pratica in zone come: boschi, ma anche parchi cittadini e persino in spiaggia, l’importante è che il terreno sia omogeneo.

Il tipo di andamento da mettere in pratica è quello gamba sinistra con braccio destro e gamba destra con braccio sinistro. Gli addominali devono rimanere contratti mentre le braccia vanno avanti e indietro facendo una linea retta.

Ma quali sono i suoi benefici?

Camminata nordica: cosa serve

Per dedicarsi alla nordic walking occorre un certo tipo di attrezzatura, essenziali sono i bastoncini specifici, sono caratterizzati da un punta di metallo temprato, hanno anche delle pratiche cinghie. I bastoncini vanno scelti in base alla propria altezza. Inoltre per praticare la camminata nordica è necessario un abbigliamento tecnico in tessuto traspirante che consenta alla temperatura del corpo di rimanere costante.

In inverno è bene attrezzarsi adeguatamente con guanti, berretti, ecc… infine anche le calzature devono essere adeguate. Per avere benefici bisogna esercitare la nordic walking almeno una volta alla settimana per 30 minuti, con tre allenamenti i benefici, ovviamente, saranno maggiori.

Dal cuore alle articolazioni: tutto ciò che migliora la nordic walking