Il Digitale Terrestre cambia a Settembre, quali sono le modifiche e come prepararsi?

Il Digitale Terrestre continua a cambiare nel corso di questi giorni, ed ovviamente non tutti pensiamo che saranno contenti dell’ulteriore modifica della quale abbiamo intenzione di parlare. Ma, che lo vogliamo o no, dovremo adeguarci in vista di ciò che ci aspetta e di quello che avremo intenzione di fare. Che sia una buona aspettativa per la nostra televisione? Vediamo di scoprirlo subito e senza delle eventuali perdite di tempo.

Ed ecco che ci vengono fornite le nuove informazioni per quanto riguarda il cambiamento relativo al digitale terrestre, che ora modifica del tutto la sua facciata. Dopo l’ultima grande introduzione, in cui avevamo avuto modo di assistere all’abbandono di un certo tipo di rete per alcune televisioni, ora siamo costretti a sorbirci un’altra delle novità che hanno anche fare con tutti noi. Magari non ci può piacere e possiamo comprendere i motivi di questa decisione, ma ciò non significa mica che dovremo disperarci.

È probabile che ogni scelta abbia una verità in fondo, ecco perché dovremo indagare al fine di capire al meglio delle nostre possibilità per quale scopo avranno deciso di compiere una determinata azione. Coloro che si occupano del Digitale Terrestre, soprattutto in passato, hanno trovato modo di migliorare sempre di più questa tipologia di trasmissione per poter accontentare gli italiani, e non sarebbe strano se avessero scelto di farlo pure in tale caso. Ma qual è stata la loro decisione finale a tal proposito?

Le nuove trasmissioni modificate per il digitale terrestre

La settimana che arriverà è caratterizzata dall’arrivo di alcune novità correlate con il digitale terrestre. Come abbiamo sempre fatto quando si trattava di riferire queste notizie, infatti, è giusto fare il punto sulle modifiche a livello nazionale e locale.

Le prime modifiche vengono introdotte nel Mux Locale 2 in Liguria, dove è stato modificato l’identificativo di TRS 90, presente all’LCN 90, che ora è nota come TRS.

Ma ci sono altre informazioni interessanti a livello nazionale, invece, anche nel Mux Cairo Due, in cui possiamo notare che sia stato modificato l’identificativo di alcune emittenti che rientrano nel gruppo Canale Italia. Parliamo di Italia 121 e Italia 161, oltre che delle copie Arte Italia 124, Italia 142 ed Italia 156. Nel Mux Locale 4 in Lombardia, d’altro canto, vediano che è stato inserito il nuovo canale Studio1 Lombardia alla posizione 95. Dopotutto non è male questo aggiornamento dedicato al digitale terrestre; poteva andarci peggio se ci pensiamo bene.

Ma come facciamo ad accorgerci se le modifiche siano state attivate anche nel nostro televisore? Suggeriamo a tutti voi

di attivare la sintonizzazione automatica dei canali in modo tale che, il sistema operativo del decoder, possa procedere con la ricerca anche in background. Così facend avrete sempre a disposizione le ultime novità senza dover procedere con altre fasi superflue. Ci rallenterebbero soltanto e rischieremmo di incorrere ad inutili perdite di tempo, ragione per la quale attiviamo le giuste impostazioni.