Gli smartphone durano troppo poco? Farli vivere il 50% in più è possibile, ecco come

Vi siete mai chiesti in che modo sia possibile far durare a lungo un cellulare? Molti non ci riescono per via del fatto che sia apparentemente difficile, ma non disperatevi: è sufficiente seguire una serie di istruzioni per arrivare a capire come farcela.

Abbiamo visto sempre più smartphone venire lanciati nel 2022, tant’è che ci siamo chiesti quale potesse essere il migliore. A volte è importante valutare la qualità/prezzo di un prodotto, ne siamo certi, ma non sempre decidere di acquistare un telefono diverso da quello che possediamo può essere una soluzione. Infatti, dovremmo domandarci in che maniera potremmo far durare molto più a lungo il nostro smartphone. L’Unione Europea ha presentato la bozza di una nuova direttiva pensata per aumentare il ciclo dei telefonini. Ecco come sarà strutturata:

“È davvero molto difficile che un telefonino possa un durare un decennio, come ipotizzato nell’articolo. Oggi non durano quasi mai 10 anni nemmeno Pc e laptop, strumenti di lavoro disegnati per essere espandibili sostituendo componenti e aggiornando software. Partendo da analisi accurate sui dati, forse è possibile aumentare la durata media attuale del 50%, ma attenzione a non imporre ai produttori obblighi che non sarebbero ragionevoli per il mercato. Gli smartphone sono prodotti dall’uso molto più personale, una scelta di consumo, espressione di una propria visione sull’informatica, l’innovazione, in costante evoluzione“.

I vari progetti attualmente in corso

Al riguardo è intervenuto pure Don Norman, l’ex Vice-Presidente della tecnologia di Apple e autore di molte di libri sul design, che ha spiegato come i produttori di smartphone siano colpevoli di trattare la tecnologia di consumo come la moda, introducendo ogni anno prodotti che potrebbero essere riparati: “I consumatori hanno molto potere quando si uniscono“.

In base ai dati riportati da Canalys Research, sappiamo per certo che tra aprile e giugno 2022, le vendite globali sono calate del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per gli analisti i motivi del rallentamento sono l’incertezza geopolitica, la crisi economica, l’inflazione che riduce il potere d’acquisto. Neanche l’Unione Europea è esclusa da questo argomento: vorrebbe costringere i produttori di smartphone ad aumentare la durata dei dispositivi.

Non per niente, Bruxelles, ha presentato la bozza di una direttiva pensata per aumentare il ciclo dei telefonini. Si presuppone che la Commissione Europea voglia anche a ridurre l’inquinamento ambientale creato dalla produzione delle varie componenti degli smartphone, in particolare le batterie. Teniamo in conto che, in passato, Google aveva lanciato Project Ara per realizzare un telefono modulare tipo Lego, con parti come processori, display, batterie e fotocamere che potevano essere sotituiti.

Tuttavia il programma venne cancellato nel 2016. Al momento l’unico telefono più durevole si chiama Fairphone, prodotto da una start up di Amsterdam, i cui componenti possono essere sostituiti in ogni momento: “Penso sia necessario condannare i comportamenti di palese obsolescenza programmata e spingere verso stili di consumo più sostenibili anche attraverso una maggiore durata dei dispositivi, ma è importante in sede regolatoria definire obiettivi ragionevoli“.