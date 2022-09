IFA 2022, l’altra parte della Fiera: qui una sessione dedicata alle cose più originali che pochi hanno visto

Non abbiamo prestato abbastanza attenzione durante l’IFA 2022. Sembra che alcuni prodotti non siano stati visti, e oltretutto sono anche i più interessanti. Di quali parliamo?

L’IFA è sicuramente un evento straordinario a cui tutti dovremmo assistere almeno una volta, specialmente per alcuni prodotti non solo innovativi, ma anche affascinanti da studiare. Un esempio può essere il prototipo della Nubert: parliamo di un altoparlante da incasso che funge anche da lampadario. Il progetto è nato pensando che spesso è conveniente usare l’alimentazione elettrica dell’illuminazione, ma che in questo caso bisogna pure pensare di installare dei lampadari.

Nella fiera si è presentata pure Kodak, che ha portato come prodotto di punta la macchina fotografica bridge PixPro AZ528, dotata di un obiettivo 24-1248 mm 1:2.8-5.6. La società era presente con diverse categorie di prodotto all’evento, dalle tradizionali macchine fotografiche fino a oggetti come lampade e caricabatterie wireless per cellulari, ma riteniamo che la seguente novità sia la migliore fra tutte. Cos’altro c’è di notevole?

Dei prodotti dall’idea interessante

BlueJour ha messo in evidenza la sua offerta di PC interamente basata su tecnologia Intel. Il produttore progetta e produce computer di varie dimensioni e con vari ambiti dal punto di vista dell’applicazione, non per niente troveremo i dispositivi più piccoli, che stanno nel palmo della mano e sono basati su CPU Celeron, come thin cliento per gestire schermi informativi, mentre i modelli più grandi sono in grado di supportare le esigenze dei videogiocatori e hanno un design decisamente accattivante e originale.

Un altro prodotto da non scartare è LavvieBot S, nonché una lettiera per gatti interamente automatizzata creata da PurrSong, un’azienda coreana. È sufficiente inserire la sabbia in un compartimento in alto e il dispositivo si occuperà, tramite una serie di sensori, di rilevare quando il gatto usa la lettiera per effettuarne la pulizia. Il dispositivo, per quanto sia ingombrante, può essere ad esempio un aiuto per le persone anziane dal momento che rende facile la pulizia pure per coloro che non ne sono portati.

Non manca neanche Pour, che si occupa di produrre vari oggetti nella categoria più ampia del mobilio: dalle scrivanie motorizzate fino ai supporti per TV per farvi un esempio. Il progetto più interessante è probabilmente il supporto per due monitor, la cui peculiarità è il fatto che offra una docking station USB-C integrata. Insieme a questa troviamo la Peak Design, azienda molto nota tra gli appassionati di fotografia che sta diversificando la sua offerta e mette a disposizione una serie di accessori per il mondo della telefonia.

La sua particolarità sono dei dei magneti che assicurano una certa stabilità, mentre i supporti per bicicletta offrono anche un aggancio meccanico per offrire una presa ancora più salda. Attualmente sono supportati gli iPhone, i Google Pixel e alcuni smartphone di Samsung con custodie apposite. Concludiamo parlando di GOODRAM, una produttrice di RAM che ha presentato il suo nuovo SSD, ovvero l’IRDM ULTIMATE M.2, con connessione NVMe PCIe Gen 5×4, in grado di donare delle prestazioni in lettura fino a 10.000 MB/s con 1.500.000 IOPS.