Meghan e Harry criticati dai fan della Royal Family: cosa non dovranno fare ai funerali della Regina

Harry e Meghan sono di nuovo al centro della bufera. La coppia è solita sollevare polemiche, la scelta di allontanarsi dalla Royal Family è costata loro cara, i fan dei reali li hanno infatti aspramente criticati. Ora i due sono finiti nuovamente sulle pagine dei tabloid inglesi, ma cosa è accaduto?

Meghan e Harry sta per cambiare tutto?

La morte della Regina Elisabetta ha acceso i riflettori sulla Royal Family, più di ogni altro momento. La scomparsa della sovrana, avvenuta all’età di 96 anni ha cambiato le dinamiche interne, successore al trono è Carlo, che con con un discorso recentissimo ha nominato William e Kate principi di Galles:

“un titolo che ho avuto il privilegio di portare per gran parte della mia vita e del mio servizio. Con Catherine al suo fianco, sono certo che il nuovo principe di Galles continuerà a ispirare il dialogo all’interno della nostra nazione, contribuendo a portare gli emarginati al centro dell’attenzione, così da offrire loro un aiuto fondamentale”- ha dichiarato con un discorso ufficiale trasmesso dalla BBC.

Per in fan della Royal Family, questo sarebbe davvero inaccettabile

Cosa è cambiato invece per Harry e Meghan? Nulla da un punto di vista successorio, ma pare che sul fronti affettivo qualcosa si stia muovendo. I due sono stati per lungo tempo criticati proprio per la decisione di prendere le distanze dai reali, ma con la dipartita di Queen Elisabetta sembra proprio che tutto faccia presagire ad un possibile riavvicinamento.

Meghan è stata infatti vista passeggiare con i cognati William e Kate durante nel corso di una visita all’amatissima defunta, e pare che abbia annullato tutti gli impegni precedentemente presi per presenziare ai funerali della regina. Meghan Markle ha rinviato la dara del prossimo episodio del suo podcast Archetypes.

Annullata anche la sua partecipazione al The Tonight Show con Jimmy Fallon ed ha cancellato una visita all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Manhattan con il suo consorte Harry. I fan della Royal Family sperano che non si tratti di una “mossa strategica” per riconquistare consensi, ma che siano mossi entrambi da un vero e sincero sentimento di affetto verso la Corona.