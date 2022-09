Vite al Limite, pesava 300kg ma oggi Kirsten Perez è irriconoscibile: un’altra persona [FOTO]

La storia di Kirsten Perez, raccontata dal programma di Real Time, Vite al Limite: la donna, grazie anche all’aiuto del Dottor Nowzaradan, ha cambiato vita.

Nel corso di nove lunghe stagioni, abbiamo visto e ascoltato incredibili e drammatiche storie, ma abbiamo anche assistito a rinascite grazie al programma – in Italia trasmesso su Real Time – Vite al Limite. Tanti sono i pazienti, in questi anni, che si sono recati dal Dottor Nowzaradan.

Non tutte le storie hanno avuto un lieto fine, ma in molti sono riusciti a riprendere in mano la propria vita. Tra questi, certamente, Kirsten Perez, protagonista di uno degli episodi più visti della storia del programma di Real Time. Una storia fatta di abusi e dipendenze che hanno portato la donna sull’orlo del baratro.

Grazie alla sua tenacia e alla sua voglia di rinascere, Kirsten Perez, con l’aiuto dell’equipe del Dottor Nowzaradan, oggi è completamente diversa. Raccontiamo la sua storia.

Kirsten Perez: la sua storia

Quando ha varcato le porte della clinica di Houston, in Texas, del Dottor Nowzaradan, Kirsten Perez pesava oltre 300kg. Abbiamo ascoltato una storia davvero terribile, fatta di abusi e dipendenze. La donna, a 17 anni, è stata abusata e negli anni successivi è caduta nella dipendenza dagli stupefacenti: ha confessato, durante la puntata, che a seguito della terribile violenza subita ha iniziato a fare uso di metanfetamine e acidi. Nella ricerca di un modo per sopprimere il dolore, Perez è diventata pian piano dipendente dal cibo, sino a raggiungere il peso di 300kg. Un peso che di fatto compromesso il suo sistema circolatorio e respiratorio e l’ha costretta a letto. Impossibilitata a muoversi, la donna ha chiesto aiuto al programma.

Inizialmente, Kirsten Perez è stata seguita anche dalla psicologa – che spesso collabora con la trasmissione, Lola Clay. Da qui è partita la sua rinascita: in pochi mesi, seguita dall’equipe del Dottor Nowzaradan, è stato possibile per lei riprendersi la propria vita. Dopo poco tempo, infatti, si è sottoposta ad un intervento di bypass gastrico.

La donna oggi

Dopo la fine dei 12 mesi nel programma di Vite al Limite, Kirsten Perez si è trasferita a Houston per continuare ad essere una paziente del Dottor Nowzaradan. Grazie al suo coraggio e alla sua tenacia ha continuato a perdere peso.

Oggi si è trasferita a Washington, tornando dalla sua famiglia, e continua il suo percorso. Sui social e in tv, la donna racconta la sua storia, per sensibilizzare tutti sul tema dell’obesità, ma anche per essere testimonial di una rinascita possibile.