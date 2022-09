Regina Elisabetta, momenti di alta tensione durante il corteo funebre | Arrestato un uomo che voleva…

Tra silenzi, commozione e sincero affetto, durante il corteo funebre che portava il feretro della regina Elisabetta, c’è stato anche qualche momento di tensione e addirittura un arresto. Non sarà facile per Carlo III tenere in piedi la Monarchia.

Momenti di tensione durante la processione funebre della regina Elisabetta II. Un uomo di 22 anni, infatti, si è messo a urlare proprio al passaggio del feretro creando scompiglio tra la numerosa folla assiepata al passaggio della bara.

Erano due i contestatori ad Edimburgo che hanno fatto sentire la loro voce portando anche un po’ di timore tra l’enorme folla che si era radunata per l’ultimo saluto a Sua Maestà.

La polizia, che in questi giorni ha alzato ai massimi livelli l’attenzione, si è subito precipitata e l’uomo è stato gettato a terra tra lo sconcerto della gente presente, mentre la seconda contestatrice è stata soltanto allontanata.

Regina Elisabetta, momenti di tensione durante il corteo funebre. Cosa è successo?

Sky news ha riferito che secondo un portavoce di Scotland Yard lunedì 12 settembre è stato arrestato un giovane contestatore durante il passaggio del feretro funebre della regina Elisabetta. Il ragazzo accusato poi di “violazione della quiete” aveva urlato contro il principe Andrea dicendole che era un “uomo malato” riferendosi alle accuse di abusi sessuali su minori nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein. Al principe Andrea, per questa vicenda, messa a tacere con un cospicuo patteggiamento, la regina Elisabetta aveva revocato ogni titolo e incarico di rappresentanza nella famiglia reale. Per questo, durante il corteo funebre era l’unico tra i suoi figli, ad indossare abiti civili. Ma Andrea non è stato il solo ad essere stato contestato anche una donna, sempre ad Edimburgo ha manifestato pacificamente il proprio dissenso verso la monarchia esponendo un cartello con la scritta “Non è il mio re, abolite la Monarchia”. Quest’ultima non è stata arrestata, ma fatta allontanare dalla polizia.

A single protestor hurls abuse at the procession. He is quickly dealt with. The crowds drown out his shouting with chants of ‘God Save The King’ pic.twitter.com/8mgKMDkCdV — Royal Central (@RoyalCentral) September 12, 2022

Un futuro denso di nubi per re Carlo III

Con queste premesse non sarà semplice governare per Carlo, che certo non gode del favore che aveva la madre e del suo grande carisma che le ha permesso di governare per 70 anni.

Molte nubi scure si addensano quindi sul suo regno e sono molti i problemi che dovrà affrontare. Non a caso era oggi in Irlanda del Nord, uno dei Paesi che mira alla separazione dal Regno Unito.