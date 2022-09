William e Kate, l’incredibile eredità della Regina Elisabetta: quanto riceveranno i nuovi Principi del Galles

La morte della Regina Elisabetta ha suscitato scalpore, ma qualcuno si interroga sull’eredità della regnante, a partire da quanto avranno i Principi William e Kate, ecco quali sono le ultime indiscrezioni in tal senso.

In questi giorni la Gran Bretagna è raccolta nel ricordare chi per ben 70 anni ha regnato, come Elizabeth mai nessuno nella storia della monarchia britannica, un periodo in cui sono state attraversate più generazioni.

Era da poco nato Carlo quando era iniziato il suo regno, da allora sono accaduti numerosi fatti, la sua morte ha scombussolato i media ed anche a livello gerarchico la situazione in casa Windosor viene modificata.

Da Re Carlo in poi, passando proprio per William e Kate, diventati per l’occasione Principi del Galles, proprioo ai duchi sembra essere destinata una parte cospicua della Regina secondo alcune fonti autorevoli, andiamo a vedere cosa gli verrà corrisposto.

Tutte le fortune dei Windsor

Secondo quanto riportato dal Financial Times, uno dei quotidiani britannici più seguiti, le ricchezze della Regina ammonterebbero a cifre pazzesche, basti pensare come il Ducato di Cornovaglia detenuto dalla coppia valga circa 1 miliardo di sterline.

Per quanto riguarda case e palazzi, il valore complessivo oltrepasserebbe i 15 milioni di sterline, mentre l’ultimo stipendio di Elisabetta II ammontava a circa 86 milioni, in diminuzione rispetto al passato ancora più ricco e florido.

Le ultime notizie

Oltre al Ducato di Cornovaglia, passato dalle mani di Carlo al suo erede al trono ed alla moglie, l’eredità della coppia prevede numerosi gioielli, molti dei quali destinati a Kate ed alla figlia Charlotte.

Somme importanti per William e Kate, ad aggiungersi a quelli già possedute, tra cui l’eredità lasciata dalla madre dell’erede al trono, l’indimenticata Lady D, da cui il Principe percepiva già 16 milioni di sterline, mentre secondo numerose voci per il fratello Harry e la sua consorte non sembra esserci spazio per alcuna eredità, la loro fuga non era stata presa bene dalla regnante quando era in vita, motivo per il quale vi sarà il semplice avanzamento dei figli Archie e Lilibet come nuovi Principi, in quanto nipoti del nuovo sovrano Carlo.