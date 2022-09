Selvaggia Roma contro le adozioni alle coppie gay: scoppia la bagarre social | Il duro commento di Tommaso Zorzi

Selvaggia Roma è finita al centro di un durissimo dibattito dopo lacune sue dichiarazioni sull’adozione alle coppie omosessuali: ecco le sue parole.

Non si placano le polemiche dopo alcune dichiarazioni dell’opinionista tv ed ex gieffina, Selvaggia Roma, in passato anche protagonista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

L’ex compagna di Francesco Chiofalo si è apertamente schierata contro le adozioni alle coppie omosessuali, alimentando un ampio e delicato dibattito sul tema. A stretto giro è arrivata anche la risposta di Tommaso Zorzi che, con Selvaggia Roma, ha condiviso l’esperienza nella casa del GF Vip.

Il botta e risposta con Tommaso Zorzi

Sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Selvaggia Roma ha parlato del tema delle adozioni alle coppie omosessuali. L’opinionista ed ex gieffina si è schierata apertamente dalla parte del “no” ed ha spiegato: “Ho tantissimi amici omosessuali, ma la pensano come me. Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso”. Parole che hanno scatenato un accesso dibattito.

Tra le repliche, anche quella del vincitore del Grande Fratello Vip 7, Tommaso Zorzi, che ha risposto: “Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che ‘una mamma e un papà’ non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure ‘mamma’ e ‘papà’ non mi pare siano sinonimo di bravi genitori”. E ancora: “E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cesso di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no”.

La denuncia di Selvaggia Roma

In seguito Selvaggia Roma, dopo il dibattito che ha scatenato i social è tornata sull’argomento, citando anche un post del noto account Istagram, Trash Italiano, che ha ripreso le sue parole. Ha raccontato l’ex gieffina: “Io credo si sia un po’ esagerando, non capisco perché se uno esprime un suo pensiero, si debba mettere alla gogna. Anzi mi è stato scritto di non mettersi contro a queste persone”.

In seguito Selvaggia Roma ha rivelato di aver ricevuto in privato diversi messaggi che ha bollato come “ignoranti e vere cattiverie”. L’ex gieffina ha poi concluso: “Ho letto i messaggi sotto al post che mi ha messo alla gogna, ma ci sono persone che la pensano come me, però hanno dovuto dire il contrario”.